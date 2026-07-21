Inter Miami enfrenta su mayor examen: ¿cuánto pesará la ausencia de Lionel Messi?

Inter Miami recibe a Chicago Fire sin Lionel Messi en un partido que pondrá a prueba la fortaleza colectiva del equipo de Florida

Inter Miami volverá a competencia sin Messi | Megan Briggs | Getty Images vía AFP

El Inter Miami afrontará este 22 de julio uno de los partidos más importantes de la temporada de la MLS cuando reciba al Chicago Fire en el Nu Stadium.

Sin embargo, el principal protagonista no estará sobre la cancha. Lionel Messi recibirá descanso obligado por la FIFA después de disputar la final del Mundial de fútbol 2026 con Argentina.

Esto obliga al conjunto dirigido por Guillermo Hoyos a demostrar que puede competir sin el futbolista que cambió la historia de la franquicia.

Del otro lado aparecerá otro foco de atención: el esperado debut de Robert Lewandowski, lo que convierte este encuentro en una de las grandes citas del calendario para los aficionados latinos en Estados Unidos.

Más allá del atractivo mediático, el duelo servirá para responder una pregunta que ha acompañado al club desde la llegada del capitán argentino: ¿qué tan preparado está el Inter Miami para ganar cuando su máxima figura no está disponible?

Los números explican por qué Messi sigue siendo irremplazable

La influencia de Lionel Messi trasciende los goles espectaculares. Su presencia ha transformado el rendimiento del Inter Miami desde su llegada en 2023 y las estadísticas muestran una diferencia difícil de ignorar.

Antes de incorporar al campeón del mundo, la franquicia registraba apenas un 36 % de victorias. Pero desde que Messi viste la camiseta rosa, ese porcentaje aumentó hasta el 54 %, mientras que en los encuentros donde el argentino participa directamente la efectividad alcanza el 55 %.

En contraste, cuando no está disponible, el porcentaje de triunfos cae dramáticamente hasta 12.5 %, un registro comparable con las peores temporadas recientes de la MLS.

Su influencia tampoco se limita a los resultados. Durante la campaña, Messi ha sido responsable de una enorme parte de la producción ofensiva del equipo. En la temporada 2026 suma 12 goles y 7 asistencias en apenas 15 apariciones, además de liderar toda la liga en creación de oportunidades claras de gol.

Incluso existe un dato que refleja su importancia en los resultados: sus anotaciones han significado directamente 44 de los 62 puntos obtenidos por el Inter Miami, lo que representa una dependencia cercana al 71 % en la generación de unidades.

No se trata únicamente del máximo referente ofensivo, sino también del futbolista que organiza el último pase y acelera el ritmo de ataque.

El colectivo tendrá que responder ante un Chicago Fire reforzado

Guillermo Hoyos sabía que este momento podía llegar. El entrenador, quien conoce a Messi desde las categorías inferiores del Barcelona, deberá modificar su tradicional sistema ofensivo para compensar la ausencia del capitán y también la de Rodrigo De Paul, otro jugador que recibirá descanso tras el Mundial.

La responsabilidad recaerá principalmente sobre Germán Berterame, quien atraviesa un excelente momento goleador después de marcar cuatro tantos en sus últimos tres partidos antes de la pausa.

El desafío será todavía mayor porque enfrente estará un Chicago Fire lleno de confianza. Además del estreno oficial de Robert Lewandowski en la MLS, el conjunto visitante llega con una racha positiva fuera de casa y con un ataque reorganizado tras la salida de Hugo Cuypers rumbo a Monterrey. Esa transferencia dejó al delantero polaco como la gran referencia ofensiva desde su primer partido con la camiseta roja.

Para Inter Miami, el encuentro representa mucho más que tres puntos. Será la oportunidad de demostrar que el proyecto construido alrededor de Lionel Messi ya posee suficientes argumentos colectivos para competir sin él.

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