Antes del debut de Antoine Griezmann en la MLS: siete curiosidades que pocos conocen

De los rechazos por su físico a un récord irrepetible con Francia: Antoine Griezmann es mucho más que un goleador histórico

Antoine Griezmann en Atlético de Madrid | Jose Breton | NurPhoto | NurPhoto via AFP

Antoine Griezmann ha construido una carrera que trasciende los goles y los títulos por lo que su debut en la MLS es de los más esperados para los aficionados amantes del fútbol de alto nivel.

El delantero francés, nuevo refuerzo que fue presentado con Orlando City en la MLS, llega a Estados Unidos después de convertirse en una leyenda del Atlético de Madrid y en uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de la Selección de Francia.

Sin embargo, detrás de su brillante trayectoria existen historias poco conocidas que ayudan a entender por qué “El Principito” se ganó un lugar entre los futbolistas más admirados de su generación.

Desde los rechazos que sufrió durante su infancia hasta un curioso récord familiar que desafía las probabilidades, estos siete datos muestran el lado menos conocido de una de las grandes figuras del fútbol mundial.

De niño rechazado a leyenda del Atlético de Madrid

1. Fue rechazado por varios clubes franceses cuando era niño

El inicio de su carrera estuvo lejos de ser sencillo. Equipos como el Olympique de Lyon descartaron a Griezmann porque consideraban que su físico era demasiado frágil para competir al máximo nivel. Aquellas negativas no frenaron su sueño.

2. La Real Sociedad cambió su destino

Mientras en Francia le cerraban las puertas, la Real Sociedad detectó su talento durante un torneo juvenil. Con apenas 13 años se mudó a San Sebastián, donde comenzó el camino que lo llevaría al fútbol profesional.

3. Es el máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid

Después de varias temporadas como figura del conjunto rojiblanco, Griezmann superó el histórico registro de Luis Aragonés y se convirtió en el máximo anotador del club, con más de 174 goles, consolidándose como una auténtica leyenda.

4. Francia encontró en él a un auténtico “hombre de hierro”

Entre 2017 y 2024 disputó 84 partidos consecutivos con la Selección de Francia sin perderse un solo encuentro por lesión o suspensión. Una muestra de su regularidad, profesionalismo y extraordinaria preparación física.

Las curiosidades que hacen único a “El Principito”

5. Su famoso apodo nació gracias a un clásico de la literatura

El sobrenombre de “El Principito” no apareció por casualidad. Está inspirado en la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry, uno de sus libros favoritos. Incluso lleva tatuada una frase del texto en uno de sus brazos.

6. El mate forma parte de su vida diaria

Aunque nació en Francia, Griezmann desarrolló un profundo cariño por la cultura uruguaya gracias a la amistad que construyó con futbolistas como Diego Godín durante su etapa en el Atlético de Madrid. Desde entonces adoptó el mate como una de sus bebidas favoritas.

7. Sus tres hijos nacieron exactamente el mismo día

Quizá la coincidencia más sorprendente de su vida no ocurrió dentro de una cancha. Sus hijos Mía, Amaro y Alba nacieron el 8 de abril, aunque en años distintos: 2016, 2019 y 2021. Se trata de una coincidencia estadísticamente extraordinaria, con una probabilidad cercana a una entre 133 mil.

Con estos antecedentes, Antoine Griezmann aterriza en la MLS dispuesto a escribir un nuevo capítulo en una carrera que ya lo colocó entre los grandes nombres del fútbol mundial.

Su debut con Orlando City representa mucho más que un cambio de liga: es la llegada de un futbolista cuya historia está llena de perseverancia, talento y momentos que difícilmente volverán a repetirse.

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