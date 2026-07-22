Real Madrid y Barcelona ya tienen fecha de debut en LaLiga 2026-27: así arrancan la temporada

El Bernabéu y el Camp Nou se preparan para recibir a sus rivales de estreno antes de que llegue el primer Clásico de la temporada.

Barcelona y Real Madrid ya conocen a sus rivales | DAVID ALIAGA / NURPHOTO VIA AFP

La temporada 2026-27 de LaLiga está lista para encender las pasiones futboleras y todo indica que será una de las más comentadas de los últimos años. Tras el sorteo de calendario celebrado el 30 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ya se conoce con exactitud cuándo debutarán los dos grandes del fútbol español. Y como siempre pasa cuando se acerca el arranque de liga, la expectativa entre los aficionados ya está por las nubes.

Cuándo empieza LaLiga y contra quién debutan Real Madrid y Barcelona

El campeonato dará el pistoletazo de salida el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto de 2026, aunque los clubes que aportaron varios semifinalistas al Mundial jugarán su primer partido entre el 25 y el 27 de agosto por acuerdo especial de la competición. En ese primer fin de semana, el Real Madrid recibirá al Real Sociedad, un duelo que históricamente ha sido complicado para los blancos y que servirá como termómetro inicial del proyecto merengue.

Del otro lado, el Barcelona, vigente campeón de LaLiga, abrirá su defensa del título ante el Athletic Club, un rival que siempre se las pone difícil a los azulgranas en San Mamés o en el Camp Nou.

Lo más llamativo de este arranque es que podría coincidir con el debut oficial de Anthony Gordon con la camiseta culé, en caso de que el nuevo refuerzo del club catalán esté listo físicamente para esa primera jornada. Sería una manera perfecta de presentarlo ante su nueva afición, con el estadio lleno y la adrenalina de un inicio de temporada.

El primer Clásico de la temporada ya tiene fecha marcada en rojo

Para quienes ya están contando los días para el primer gran duelo entre estos dos colosos, la espera no será tan larga. El primer Clásico de la temporada 2026-27 se disputará en la jornada 10, el 24 de octubre de 2026, con el Barcelona como local en su estadio. Ese será apenas el primero de los dos enfrentamientos programados en la liga regular, ya que el partido de vuelta está fijado para el 9 de mayo de 2027, esta vez con el Real Madrid ejerciendo de anfitrión.

Este primer Clásico llegará en un momento clave del calendario, apenas dos meses después del arranque, lo que le da tiempo a ambos planteles para acomodar piezas nuevas, ajustar esquemas tácticos y llegar con ritmo competitivo a un partido que siempre paraliza al mundo del fútbol.

Un calendario pensado para adaptarse al Mundial 2026

LaLiga tuvo que armar este calendario con mucho cuidado, ya que la temporada llega justo después del Mundial 2026, y eso obligó a la organización a repartir la jornada inaugural en varias fechas para no forzar a los jugadores que estuvieron en semifinales o final del torneo mundialista.

Esta decisión se tomó tras un proceso de arbitraje entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles, ya que ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre cuándo debía arrancar la competición. Al final, se privilegió el bienestar físico de los futbolistas sin sacrificar la emoción de un torneo que se extenderá hasta finales de mayo de 2027, con la fecha límite fijada para el 30 de mayo.

Con estos dos gigantes listos para arrancar la temporada con partidos de un muy alto nivel y un Clásico marcado en el calendario desde octubre, el fútbol español promete entregar emociones desde el primer minuto.

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