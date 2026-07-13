¿Enzo Fernández se va al Real Madrid? Xabi Alonso revela sus planes con el jugador del Chelsea

El futuro de Enzo Fernández parecía estar en el aire, sin embargo Xabi Alonso ha enfrentado los cuestionamientos en su primera conferencia de prensa

Xabi Alonso tendría a Enzo Fernández dentro de sus planes | Reuters

Xabi Alonso se presentó por primera vez ante los medios de comunicación como entrenador del Chelsea este lunes 13 de julio. En medio de la pretemporada del conjunto de Stamford Bridge, el técnico español fue cuestionado sobre distintos temas relacionados con la planificación de la próxima temporada, entre ellos el futuro de Enzo Fernández, un futbolista que en su momento fue vinculado por rumores periodísticos con un posible movimiento al Real Madrid, aunque todo apunta a que forma parte de los planes del equipo inglés.

Los rumores sobre la situación del mediocampista argentino, quien actualmente se encuentra en el Mundial 2026 con su selección, llegaron a tal punto que el propio Real Madrid tuvo que emitir un comunicado oficial para negar categóricamente cualquier tipo de negociación con el jugador. Una postura que coincide con la intención de Xabi Alonso de mantener a Enzo Fernández en el Chelsea, ya que al ser preguntado si seguía contando con el futbolista, el entrenador respondió de manera contundente: “Sí”.

“Esto significa que trabajamos juntos para tomar las decisiones correctas en la planificación. Estamos de acuerdo y hemos establecido nuestras prioridades”, declaró el técnico del Chelsea en conferencia de prensa. “Hemos hablado (con Enzo Fernández). Pero, como podéis entender, lo que hemos hablado es privado”,

Otro de los temas que abordó Xabi Alonso en su primera conferencia de prensa como entrenador del Chelsea fue el futuro de Alejandro Garnacho. El técnico español fue más explícito al señalar que espera que “todo termine de la mejor manera para todas las partes”, en referencia a la situación del futbolista. El estratega dio inicio a su gestión al frente del conjunto blue, con un contrato por las próximas cuatro temporadas, un proyecto a largo plazo para un entrenador que tuvo una etapa destacada con el Bayer Leverkusen, aunque llega después de una polémica salida del Real Madrid.

“Estoy agradecido por la oportunidad de formar parte de este gran club, de generar emoción y ese vínculo con la afición, de ganar partidos y alcanzar el éxito. Quiero disfrutarlo, formar parte de este club, trabajar codo con codo con los directores deportivos, jugadores y el resto del personal”, recalcó Xabi Alonso.

Xabi Alonso todavía no termina de definir la plantilla del Chelsea que lo acompañará durante la próxima temporada, una situación que representa un reto importante para el entrenador español. Uno de sus primeros objetivos al frente del conjunto blue será devolver al club a las competiciones europeas y construir un equipo capaz de competir por los puestos más altos de la Premier League.

“Tenemos que tomar decisiones importantes y acertar. Ahora tenemos que seguir forjando esta mentalidad para ser competitivos en el campo, ganar partidos y disfrutarlo”, sentenció el nuevo comandante del equipo de Stamford Bridge. “Para alcanzar ese objetivo, tenemos que hacer las cosas bien. Ese es mi trabajo. Queremos estar ahí. El tiempo lo dirá, pero somos ambiciosos. En el Chelsea hay que compartir esa ambición, esa energía y esas ganas”.

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