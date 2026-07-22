Jugador de NCAA pierde beca universitaria tras la muerte de su madre

La historia de Victory Vaka revela los desafíos del fútbol universitario y las reglas que pueden dejar a atletas sin una nueva oportunidad

El caso expone las lagunas existentes en el fútbol colegial / Claro Sports

La muerte inesperada de su madre cambió la vida de Victory Vaka dentro y fuera del campo. El liniero defensivo de Western Kentucky, quien soñaba con poder dar el gran salto como lo hizo recientemente Fernando Mendoza a la NFL, regresó a casa para enfrentar el duelo por la pérdida de Sarah Mataele, pero semanas después recibió una noticia que puso en riesgo su futuro deportivo: la universidad canceló su beca y lo dejó sin una vía clara para continuar su carrera en la NCAA.

Vaka, un jugador senior procedente de Texas Southern, tenía previsto regresar con los Hilltoppers para la temporada 2026. Nueve días antes del funeral de su madre recibió un plan de entrenamiento y la indicación de que debía reincorporarse en junio, pero el panorama cambió cuando el cuerpo técnico cuestionó su ausencia a finales de mayo.

La decisión de Western Kentucky complicó su futuro

El 27 de mayo, el jefe de personal de Western Kentucky, Travis Taylor, informó al jugador y a su agente que el programa había decidido seguir adelante sin él. El problema no fue solamente perder su lugar en el equipo, sino la forma en que la universidad clasificó su salida.

La institución registró el caso como una “falta de presentación”, una etiqueta que impidió que Vaka pudiera hacer uso de la excepción de la NCAA para ingresar al portal de transferencias después de una cancelación de ayuda económica. De esta manera, se quedó sin la posibilidad de buscar otro programa pese a tener una temporada de elegibilidad restante.

El agente del jugador, Jaykwon Jefferson, aseguró que varias universidades de la División I estarían interesadas en firmar a Vaka si pudiera entrar al portal. Sin embargo, la decisión administrativa de Western Kentucky mantiene bloqueada esa opción.

“Es inhumano lo que hicieron”, declaró Vaka a CBS Sports, al señalar que comprendía que el deporte universitario funciona como un negocio, pero no entendía por qué perder una beca debía significar perder, también, la oportunidad de continuar jugando.

Hasta ahora, la universidad no ha explicado públicamente los detalles del caso. Según Vaka, uno de los principales problemas fue la falta de comunicación durante el periodo en que estuvo fuera del equipo para procesar la muerte de su madre, una figura que, al igual que Mendoza, era una pieza fundamental en su vida.

NCAA rechazó la apelación del jugador

Después de que Western Kentucky cancelara su beca, el equipo legal del jugador intentó obtener una excepción para permitirle ingresar al portal de transferencias. La NCAA rechazó la solicitud y posteriormente también negó una apelación.

Especialistas en cumplimiento deportivo consideran que el caso expone un vacío en las reglas actuales: mientras las universidades buscan controlar sus plantillas, algunos atletas pueden quedar sin alternativas cuando sus salidas se clasifican como asuntos disciplinarios.

Antes de la controversia, Vaka había completado el semestre con un promedio de 3.33 y seguía enfocado en terminar su carrera universitaria. Ahora enfrenta la posibilidad de quedarse sin jugar su última temporada de elegibilidad.

Para Vaka, la batalla ya no es únicamente por regresar al campo, sino por encontrar justicia, después de una de las etapas más difíciles de su vida. Mientras intenta superar la ausencia de su madre y mantener vivo su sueño de jugar una última temporada, su historia se convirtió en un reflejo de los vacíos que aún existen en el deporte universitario. Detrás de las reglas de juego, los portales y las decisiones administrativas, hay atletas con historias personales que también merecen ser escuchadas.

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