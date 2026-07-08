Jarren Durán: por qué suena en rumores de trade en MLB

El jardinero atraviesa su peor tramo ofensivo desde el 2021 y su nombre no deja de sonar en el mercado de canjes de este verano.

Durán no ha tenido un buen año a la ofensiva | JOHN MCCOY / GETTY IMAGES VIA AFP

Jarren Durán, el jardinero estelar de los Red Sox, está atravesando una temporada complicada que ha reactivado los rumores sobre un posible cambio de equipo antes de la fecha límite de canjes de este verano. El dominicano-mexicano, que en 2024 fue MVP del Juego de Estrellas, hoy enfrenta una realidad muy distinta a la de aquella campaña soñada, y eso ha puesto su nombre en el centro de todas las conversaciones del mercado.

¿Por qué suena tanto en los rumores de cambio?

La historia empezó hace meses, cuando fuentes cercanas a la gerencia bostoniana revelaron que estarían dispuestos a negociar a Durán solo si llega una oferta que realmente valga la pena, como un lanzador abridor de élite o una pieza consolidada de cinco herramientas.

La necesidad de pitcheo de los Red Sox es el motor real detrás de todo esto, ya que Durán se ha convertido en la ficha más atractiva para acompañar a Garrett Crochet y Sonny Gray en la rotación. Analistas incluso han señalado que Boston pudo haber cometido un error al no cambiarlo antes, porque su valor de mercado se desplomó tras un inicio de temporada muy flojo.

Lo interesante es que este culebrón no es nuevo, viene arrastrándose desde el año pasado con nombres que entran y salen de la conversación constantemente. La gerencia de Boston no está desesperada por deshacerse de él, pero tampoco cierra la puerta si aparece el paquete correcto.

Los equipos que podrían llevarse a Durán

Varias organizaciones han mostrado interés real en las últimas semanas y los reportes apuntan a un abanico bastante amplio de posibles destinos. Los Astros de Houston llevan meses en la conversación porque necesitan reforzar sus jardines y tienen piezas de cuadro que podrían interesarle a Boston.

Los Reales de Kansas City también han estado activos buscando sumar velocidad y poder al outfield, aunque sus esfuerzos parecen enfriarse con el tiempo. Y no falta el interés de los Dodgers, que aparecen recurrentemente como socios comerciales potenciales gracias a su musculatura financiera.

Astros de Houston , con necesidad de jardineros y piezas de cuadro para ofrecer a cambio

, con necesidad de jardineros y piezas de cuadro para ofrecer a cambio Reales de Kansas City , interesados en sumar velocidad y bate zurdo al roster

, interesados en sumar velocidad y bate zurdo al roster Dodgers de Los Ángeles , con capacidad económica para armar un paquete atractivo

, con capacidad económica para armar un paquete atractivo Padres de San Diego, que ya habrían tocado la puerta de Boston con ofertas previas

Los números más bajos desde su debut

Más allá del ruido del mercado, la realidad estadística de Durán ayuda a explicar por qué su valor cayó tanto. El jardinero está bateando para .201 con un OBP de .261 y un OPS de .625, cifras que representan sus registros más bajos desde su temporada de novato en 2021. Es un bajón considerable para un jugador que apenas dos años atrás era uno de los nombres más emocionantes de toda la Liga Americana, y eso naturalmente alimenta la especulación sobre su futuro en Fenway Park.

Durán mismo ha sido bastante transparente sobre lo mental que puede ser este juego, y ha hablado abiertamente de sus batallas con la ansiedad y la depresión en temporadas anteriores. Su enfoque este año ha sido justamente dejar de sobrepensar cada turno al bate, aunque los resultados en el terreno todavía no reflejan ese cambio de mentalidad.

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