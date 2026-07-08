Francia vs. Marruecos: horario y dónde ver a Mbappé en Estados Unidos en los cuartos del Mundial 2026

El cuadro galo vuelve a escena en cuartos de final del Mundial 2026. Conoce el horario y dónde seguir a Kylian Mbappé desde Estados Unidos

Dónde Ver El Francia vs Marruecos En Estados Unidos | Charly Triballeau | AFP

El Mundial 2026 entra en los cuartos de final, una de las fases más emocionantes y lo hace con el duelo entre Francia y Marruecos, un partido que acapara la atención de millones de aficionados en Estados Unidos.

El encuentro de cuartos de final se disputará este jueves 9 de julio en el Boston Stadium, en Foxborough, Massachusetts, con Kylian Mbappé como el gran protagonista de una selección francesa que busca dar otro paso hacia el bicampeonato.

Si vives en territorio estadounidense, aquí te contamos el horario del partido, los canales de televisión y las plataformas de streaming para no perderte uno de los encuentros más esperados del torneo.

Horario y canales para seguir el Francia vs. Marruecos desde Estados Unidos

La pelota comenzará a rodar a las 4:00 de la tarde, tiempo del Este, mientras que el silbatazo inicial será a las 3:00 PM del Centro, 2:00 PM de la Montaña y 1:00 PM del Pacífico. Como es habitual en esta instancia del Mundial, la cobertura especial de las cadenas oficiales arrancará aproximadamente una hora antes con análisis, reportes desde el estadio y las últimas noticias de ambos equipos.

Los aficionados que prefieran la transmisión en inglés podrán seguir el partido por FOX, además de FOX One y la aplicación de FOX Sports. También estará disponible mediante servicios de televisión por internet como Fubo TV, YouTube TV, Hulu + Live TV, DIRECTV y Sling TV.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, la cobertura en español llegará por Telemundo y Universo, mientras que Peacock ofrecerá la transmisión vía streaming junto con la aplicación oficial de Telemundo, convirtiéndose en una de las alternativas más accesibles para disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo.

Mbappé busca otro récord frente a una Marruecos que quiere cambiar la historia

Más allá del boleto a las semifinales, todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé.

El delantero francés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y llega con siete goles y ganas de volver a empatar a Lionel Messi como máximo goleador del Mundia 2026, aunque lidera la carrera por la Bota de Oro gracias a un mayor número de asistencias.

El atacante también está con la mira de igualar la marca histórica de Lionel Messi en Copas del Mundo aunque el argentino sigue adelante gracias al gol conseguido en la victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final.

Cada aparición del capitán francés representa una nueva oportunidad para ampliar una colección de registros que lo colocan entre las máximas figuras de la historia mundialista.

Del otro lado aparecerá una selección marroquí que dejó de ser la sorpresa de Qatar 2022 para convertirse en una potencia consolidada.

Con una larga racha de partidos sin conocer la derrota y el liderazgo de Achraf Hakimi, Marruecos intentará cobrar revancha de aquella semifinal perdida ante Francia hace cuatro años.

Con historia reciente, figuras de talla mundial y un boleto a las semifinales en juego, el choque en Boston promete convertirse en uno de los grandes capítulos del Mundial 2026 y en una cita obligada para los aficionados al fútbol que viven en Estados Unidos.

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