Tour de Francia 2026: dónde ver a Isaac del Toro en vivo desde EE.UU.

Sigue la actuación del ciclista mexicano con estas opciones para ver cada etapa en vivo y no perderte ningún detalle de su histórica participación

No te pierdas a Isaac del Toro en el Tour de Francia / Loic Venace / AFP

El Tour de Francia 2026 vive uno de sus momentos más emocionantes para la afición mexicana gracias a Isaac del Toro, quien se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la carrera. Si estás en EE.UU. y no quieres perderte ninguna etapa del ciclista del UAE Team Emirates XRG, existen varias opciones para seguir toda la competencia en vivo.

Después de conquistar la Etapa 2 en Barcelona, Del Toro confirmó que puede competir al más alto nivel frente a los mejores corredores del mundo. Además de sumar una victoria histórica para el ciclismo mexicano, el joven de Baja California se mantiene en la pelea por el maillot blanco, que distingue al mejor ciclista joven del Tour.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en vivo desde EE.UU.?

La plataforma más completa para seguir el Tour de Francia 2026 es Peacock, que transmite las 21 etapas en vivo y de forma ininterrumpida. Además de la carrera, ofrece programas previos, análisis al finalizar cada jornada y contenido exclusivo sobre la competencia.

Para quienes prefieren la televisión tradicional, NBC también transmitirá algunas de las jornadas más importantes del Tour. La cadena emitió la primera etapa el 4 de julio y volverá a ofrecer cobertura de la Etapa 8, el 11 de julio, así como de la Etapa 20, programada para el 25 de julio, considerada una de las decisivas antes del cierre de la competencia.

Otra alternativa para acceder a la señal de NBC es contratar un servicio de televisión por internet. Plataformas como Sling TV (en mercados seleccionados), YouTube TV y DirecTV MySports incluyen el canal dentro de sus paquetes, además de ofrecer periodos de prueba o promociones para nuevos usuarios.

Isaac del Toro ilusiona a México en el Tour de Francia 2026

Con apenas unos días de competencia, Isaac del Toro ya escribió una página importante para el ciclismo mexicano al conquistar una etapa en el Tour de Francia. Su rendimiento también lo mantiene como uno de los principales candidatos al maillot blanco, mientras trabaja como parte de la estrategia del UAE Team Emirates XRG, encabezado por Tadej Pogačar.

El Tour de Francia 2026 comenzó el 4 de julio en Barcelona y concluirá el 26 de julio en París, con el tradicional final sobre los Campos Elíseos. Hasta entonces, los aficionados en EE.UU. podrán seguir cada pedalazo de del Toro, en busca de una actuación que ya ilusiona a millones de seguidores del deporte mexicano.

Te puede interesar: