Rafa Márquez y su camino como entrenador antes de dirigir a la Selección Mexicana

Del fútbol base español al filial del Barcelona, el recorrido silencioso que preparó a Márquez para dirigir a la Selección.

Márquez cuenta con un corto historial como entrenador | ALFREDO ESTRELLA / AFP

Rafa Márquez ya no es solo el capitán histórico que levantó dos Champions League con el Barcelona; ahora es la nueva cara técnica de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030. Su llegada al banquillo del Tri corona un proceso de años que arrancó lejos de los reflectores, en categorías juveniles europeas, y que hoy lo coloca frente al reto más grande de su carrera como estratega.

De capitán legendario a alumno de banquillo

Cuando Márquez colgó los botines tras cerrar el círculo en Atlas, el club donde debutó profesionalmente, no se lanzó de inmediato a dirigir un primer equipo grande. Optó por algo mucho más humilde y necesario: se hizo cargo del Cadete A del Real Alcalá en España entre 2020 y 2021, un equipo de formación donde nadie lo miraba con la lupa mediática que lo perseguía como jugador.

Ahí, mientras pulía conceptos tácticos con adolescentes, también sacó tiempo para obtener la licencia UEFA Pro, el documento que cualquier entrenador necesita si quiere dirigir en el máximo nivel del futbol europeo. Fue un movimiento inteligente, casi silencioso, típico de alguien que entendió que el liderazgo en la cancha y el liderazgo desde la banca son oficios distintos que requieren aprendizaje propio.

El salto al Barcelona Atlètic y la construcción de una filosofía

Después de su paso por el futbol base, Márquez dio un salto de calidad al asumir el mando del FC Barcelona Atlètic, el filial blaugrana que compite en la Primera División RFEF. Durante dos temporadas al frente de ese proyecto logró algo que no es sencillo para un técnico debutante en el fútbol profesional: llevó al equipo a los playoffs de ascenso en su primer año, un resultado que consolidó su imagen como entrenador emergente con proyección internacional. Ahí trabajó codo a codo con jóvenes talentos que después dieron el salto al primer equipo, y ese trabajo con canteranos le permitió afinar una filosofía basada en la posesión del balón, el orden táctico y el desarrollo de futbolistas en formación.

Es justo decir que su paso por el Atlètic funcionó como una especie de laboratorio de ideas. No hubo títulos rimbombantes ni trofeos que llenaran vitrinas, pero sí una experiencia acumulada que le dio herramientas reales para enfrentar la presión de un banquillo profesional. Ese aprendizaje resultó determinante para que la Federación Mexicana de Futbol comenzara a mirarlo como una opción seria para el futuro de la Selección.

El puente hacia la Selección Mexicana

El siguiente peldaño en su carrera llegó cuando fue integrado al cuerpo técnico de Javier Aguirre como parte de un plan de sucesión que la Federación Mexicana de Futbol tenía contemplado desde antes del Mundial de 2026. Ese rol de auxiliar le permitió familiarizarse con la dinámica de una selección nacional, algo muy distinto a dirigir un club, y le dio la oportunidad de observar de cerca a la nueva generación de jugadores que probablemente formará la base del proyecto rumbo a 2030.

Tras la salida de Aguirre luego del Mundial, Márquez asumió finalmente el mando absoluto del Tri, cerrando así un ciclo que empezó en las canchas de un equipo cadete español y terminó en la banca de una de las selecciones más queridas de Latinoamérica. Vale la pena aclarar algo importante: su trayectoria como entrenador hasta ahora no incluye títulos de peso, ni en el Alcalá ni en el Barcelona Atlètic, así que el verdadero examen de fuego apenas comienza.

Con más de 140 partidos disputados como capitán y cinco Mundiales consecutivos a cuestas siendo jugador, Márquez llega con un prestigio histórico enorme, pero como estratega su currículum sigue siendo joven. El reto ahora es traducir toda esa experiencia acumulada en resultados concretos, algo que la afición mexicana espera con muchas ganas mientras arranca el camino hacia el Mundial de 2030.

Te puede interesar: