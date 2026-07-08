Mundial 2026: el primer día sin fútbol también promete emoción con estos eventos deportivos en Estados Unidos

El Mundial 2026 tendrá su primer día sin fútbol el 8 de julio, pero Estados Unidos ofrecerá una agenda deportiva con opciones para todos los aficionados

Aficionados se quedan sin Mundial | Etienne Laurent | AFP

Después de casi un mes de actividad ininterrumpida, la Copa Mundial que está por entrar en la ronda de cuartos de final vivirá el miércoles 8 de julio su primera jornada sin partidos oficiales.

Sin embargo, quienes se encuentren en Estados Unidos podrán dejar los FIFA Fan Festival en las sedes, para seguir el torneo o los aficionados que buscan mantener la adrenalina deportiva encontrarán una agenda repleta de alternativas.

Desde la WNBA y las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) hasta el Tour de Francia con la actuación del mexicano Isaac del Toro, este día ofrecerá espectáculos de primer nivel para disfrutar en televisión o de manera presencial.

La WNBA y la MLB toman el protagonismo durante la pausa mundialista

El descanso entre los octavos de final y los cuartos de final del Mundial que ya están definidos abre una oportunidad para que otras competencias deportivas acaparen la atención.

El básquetbol femenil será uno de los grandes protagonistas con una cartelera encabezada por el duelo entre Toronto Tempo y Golden State Valkyries, un encuentro que también servirá para fortalecer el crecimiento de la WNBA en Canadá gracias a una noche temática dedicada a la cultura del básquetbol.

En paralelo, las Grandes Ligas ofrecerán una de las jornadas más completas de la temporada con quince partidos distribuidos por distintas ciudades estadounidenses.

Para quienes estén en Los Ángeles, el Dodger Stadium será uno de los principales atractivos gracias al enfrentamiento entre Dodgers y Rockies, acompañado por la esperada entrega del bobblehead conmemorativo de Shohei Ohtani, una promoción que suele convertir el estadio en un lleno absoluto.

Miami, Nueva York, Tampa Bay y San Francisco también albergarán encuentros de alto nivel, convirtiéndose en excelentes opciones para los visitantes que aprovecharán el descanso del Mundial para conocer otra de las grandes pasiones deportivas de Estados Unidos: el béisbol.

Del Tour de Francia al rodeo: opciones para todos los gustos

La actividad no se limitará a Norteamérica. En Europa,el Tour de Francia disputará su quinta etapa, un recorrido diseñado para los velocistas que promete un emocionante desenlace en las calles de Pau antes del regreso a la alta montaña. La carrera será una excelente alternativa para quienes prefieren comenzar el día con deporte de alto rendimiento.

El fútbol tampoco desaparecerá por completo del panorama.

Aunque la Copa del Mundo estará en pausa, Rayados de Monterrey continuará su preparación rumbo al Apertura 2026 con un amistoso frente al Cartaginés de Costa Rica, mientras que en Brasil habrá actividad en categorías profesionales y juveniles.

Quienes busquen vivir una experiencia distinta podrán asistir al tradicional Stockyards Championship Rodeo en Fort Worth o disfrutar de encuentros de ligas menores de béisbol, golf, hockey y pickleball en distintas ciudades estadounidenses.

Estas opciones reflejan la enorme diversidad deportiva que ofrece el país anfitrión y convierten el primer día sin fútbol del Mundial en una oportunidad para descubrir disciplinas que también forman parte de la cultura deportiva norteamericana.

Lejos de representar una pausa para los aficionados, el 8 de julio será una invitación para ampliar el panorama y comprobar que, mientras el balón descansa por un día, el deporte continúa ofreciendo emociones en cada rincón de Estados Unidos.

Te puede interesar