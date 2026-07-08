Así le fue a Argentina en sus últimos cinco duelos de cuartos de final del Mundial

Argentina vuelve a disputar unos cuartos de final en el Mundial 2026 con un historial reciente que combina sufrimiento, penales y grandes actuaciones

Argentina En Cuartos De Final | Thomas Coex | AFP

La selección de Argentina después de vencer a Egipto 3-2 vuelve a instalarse entre los ocho mejores de la Copa Mundial, una instancia que ha marcado buena parte de su historia reciente.

En los últimos cinco Mundiales en los que alcanzó los cuartos de final, la Albiceleste ha vivido eliminaciones dolorosas, definiciones por penales y triunfos que terminaron impulsando campañas memorables.

Ese recorrido explica por qué el equipo sudamericano llega nuevamente como uno de los principales candidatos al título y por qué esta ronda suele representar un punto de inflexión en sus aspiraciones mundialistas.

Antes de enfrentar un nuevo desafío, vale la pena repasar cómo le fue en sus cinco apariciones más recientes en esta fase del torneo.

Tres clasificaciones y dos eliminaciones en una etapa decisiva

La actuación más reciente ocurrió en Qatar 2022, cuando Argentina empató 2-2 con Países Bajos en uno de los partidos más intensos del campeonato.

Después de dejar escapar una ventaja de dos goles en los minutos finales, el equipo dirigido por Lionel Scaloni encontró la clasificación en la tanda de penales gracias a las atajadas de Emiliano “Dibu” Martínez.

Ese triunfo fue el impulso definitivo para conquistar el tercer título mundial de su historia.

Cuatro años antes, en Rusia 2018, la Albiceleste ni siquiera alcanzó esta ronda tras ser eliminada por Francia en los octavos de final, por lo que no disputó los cuartos de final.

En Brasil 2014, Argentina derrotó 1-0 a Bélgica con un gol tempranero de Gonzalo Higuaín. Aquel resultado le permitió regresar a unas semifinales mundialistas después de 24 años y terminó siendo el inicio de una campaña que concluyó con el subcampeonato tras caer en la final frente a Alemania.

Alemania fue el rival que más frustraciones provocó

El antecedente de Sudáfrica 2010 dejó una de las derrotas más dolorosas para el conjunto argentino. Con Diego Armando Maradona como entrenador, el equipo cayó 4-0 ante Alemania en un partido donde los europeos dominaron de principio a fin y evidenciaron las limitaciones defensivas de la Albiceleste.

La historia fue todavía más dramática en Alemania 2006. Después de empatar 1-1 durante los 120 minutos, Argentina quedó eliminada en la tanda de penales frente al mismo rival.

Aquella noche también quedó marcada por la lesión de Roberto Abbondanzieri y por el ingreso del arquero Jens Lehmann, quien utilizó una lista con información sobre los posibles cobradores argentinos para ayudar a su selección a avanzar.

En conjunto, los últimos cinco ciclos mundialistas muestran un balance de tres clasificaciones y dos eliminaciones para Argentina en los cuartos de final, aunque uno de esos tropiezos corresponde a un torneo en el que ni siquiera logró superar los octavos.

La tendencia también refleja otro dato importante: cuando la Albiceleste consigue superar esta ronda, suele convertirse en un serio aspirante al campeonato.

Esa es precisamente la expectativa que acompaña nuevamente al equipo argentino en la Copa Mundial, donde buscará mantener viva una tradición que, en más de una ocasión, terminó con una presencia en la gran final.

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