Mundial 2026: Cómo conseguir entradas para los cuartos de final y cuánto tendrás que pagar

Los cuartos de final del Mundial 2026 elevan la demanda de boletos. Conoce dónde comprarlos, cuánto cuestan y cómo evitar fraudes

Consigue Boletos Para Los Cuartos De Final | Jewel Samad | AFP

Los cuartos de final de la Copa Mundial representan uno de los momentos de mayor demanda para los aficionados al fútbol.

Con solo ocho selecciones en competencia, estos partidos reunirán a algunos de los gigantes favoritos a ganar el Mundial, por lo que conseguir boletos se ha convertido en un verdadero reto.

Aun así, todavía existen opciones para adquirir entradas de forma segura, ya sea a través de los canales oficiales de la FIFA o mediante plataformas de reventa autorizadas.

La diferencia entre pagar el precio oficial o desembolsar varios miles de dólares dependerá del partido, la ubicación del asiento y el momento en que se realice la compra.

Boletos oficiales: la opción más económica, pero también la más difícil de conseguir

La FIFA mantiene abierta su fase de ventas de última hora, donde los boletos disponibles se liberan conforme existen cancelaciones o devoluciones de patrocinadores y paquetes corporativos. La asignación se realiza por orden de llegada, por lo que la disponibilidad cambia constantemente.

Los precios oficiales para los cuartos de final varían según la categoría del asiento. La Categoría 4, destinada principalmente a residentes locales y ubicada detrás de las porterías, tiene un precio desde 275 dólares. La Categoría 3 oscila entre 535 y 750 dólares, mientras que la Categoría 2 se vende en un rango aproximado de 850 a 1,200 dólares. Para quienes buscan la mejor ubicación, los boletos de Categoría 1 pueden alcanzar hasta 1,775 dólares.

Otra alternativa es la plataforma Right to Tickets (FIFA Collect), donde la FIFA comercializa derechos oficiales para determinados partidos. Sin embargo, debido a la alta demanda, los precios suelen ser superiores.

En esta plataforma es posible encontrar boletos de Categoría 2 desde 1,499 dólares para el partido de Kansas City y alrededor de 1,700 dólares para el encuentro en Los Ángeles. Las entradas de Categoría 1 se ofrecen entre 1,298 y 2,250 dólares, dependiendo de la sede.

La reventa ofrece más opciones, pero los precios cambian todos los días

Cuando el mercado oficial se agota, plataformas como SeatGeek, StubHub, TickPick y SeatPick se convierten en la principal alternativa para los aficionados. Aunque los precios suelen ser más elevados, estos sitios ofrecen garantías contra boletos falsificados o duplicados.

Las tarifas varían considerablemente según el partido. El duelo entre Francia y Marruecos es actualmente el más accesible, con boletos desde 783 dólares. Para el partido España contra Bélgica que tendrá en acción a Lamine Yamal, los precios arrancan alrededor de 913 dólares, una cifra muy inferior a las proyecciones iniciales que superaban los 2,900 dólares antes de las eliminaciones de Estados Unidos y Portugal.

En contraste, el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra es el más cotizado de la ronda. Las entradas más económicas rondan los 1,355 dólares, aunque algunas plataformas muestran precios superiores a 2,300 dólares para determinadas ubicaciones.

Incluso se detectó una publicación especulativa superior a 8 millones de dólares por dos boletos premium, un caso aislado que refleja la volatilidad del mercado.

Por su parte, el partido entre Argentina y Suiza, impulsado por la presencia de Lionel Messi en busca del título de goleo, mantiene precios elevados con entradas desde 1,180 dólares en reventa.

Los especialistas recomiendan seguir de cerca las plataformas oficiales y esperar, cuando sea posible, las últimas 24 o 48 horas antes del partido, ya que muchos revendedores reducen sus precios para evitar quedarse con boletos sin vender.

Eso sí, la recomendación sigue siendo la misma: evitar compras por redes sociales o con vendedores sin respaldo y utilizar únicamente canales que garanticen la autenticidad de las entradas.

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