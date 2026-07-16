Valentín Barco: quién es el argentino que molestó a Jude Bellingham al final

El joven argentino de 21 años, Valentín Barco, tuvo un choque físico y verbal con el inglés Jude Bellingham

Valentín Barco entrena en Atlanta. Foto: Juan Mabromata / AFP

Valentín Barco se convirtió en uno de los protagonistas del triunfo de Argentina sobre Inglaterra (2-1), pero no por su participación en el campo, sino por el altercado que sostuvo con Jude Bellingham.

Tras el pitazo final en el Estadio Atlanta, y en una escena rápida que ahora es viral, ‘Colo’ parece soltar un comentario que no gustó para nada a la estrella iglesa. De inmediato, el mediocampista reaccionó y le propinó un slap en la cabeza, como si le corrigiera un hermano mayor.

Pero Barco no se quedó campante: devolvió el manotazo empujando a Belligham, justo antes de que Nico Otamendi se interpusiera entre ambos. Finalmente, y luego de “desearse lo mejor”, los compañeros retiraron al argentino.

Aunque no fue su momento más ejemplar (tiene 21 años), la situación puso bajo los reflectores a un futbolista que, desde sus días en Boca Juniors, ha construido una reputación de jugador talentoso, atrevido y con una personalidad que rara vez pasa desapercibida.

La historia de Valentín Barco: del fútbol sala al Mundial 2026

Detrás de ese carácter competitivo existe una historia marcada por sacrificios, largas horas de viaje y una determinación que lo llevó desde una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, llamada 25 de Mayo, hasta convertirse en una de las jóvenes figuras del fútbol europeo y de la selección argentina.

Valentín Barco comenzó jugando al fútbol sala antes de saltar al césped. Su talento llamó la atención de Boca Juniors, que lo incorporó a sus divisiones inferiores en 2013.

Según reseña una nota de ESPN, el esfuerzo de su familia fue determinante para el crecimiento de Barco en el fútbol. Durante varios años se levantaba a las 6:00 de la mañana para cumplir con la escuela y, después del mediodía, emprendía un recorrido cercano a los 400 kilómetros entre ida y vuelta para entrenarse en Boca.

El joven llegaba a su cara cerca de las diez de la noche, cumpliendo una rutina agotadora que sostuvo durante buena parte de su formación.

En octubre de 2020 firmó su primer contrato profesional con Boca Juniors. Meses después, el 16 de julio de 2021, Miguel Ángel Russo le dio la oportunidad de debutar en Primera División con apenas 16 años.

Barco también cambió de posición con el paso de los años: empezó como enganche, luego actuó como mediocampista y terminó consolidándose como lateral izquierdo. Finalmente, es vapaz de desempeñarse en varias zonas del campo.

Su verdadera explosión llegó durante la Copa Libertadores de 2023, edición en la que convirtió su primer gol oficial en la victoria 4-0 sobre el club venezolano Monagas.

Aquella campaña también dejó imágenes que comenzaron a definir su personalidad futbolística. Valentín Barco era capaz de dar pases sin mirar, sus pisadas sobre el balón y otras acciones técnicas generaron molestias entre varios rivales.

El salto de Valentín Barco a Europa

La final perdida de la Copa Libertadores frente a Fluminense marcó el cierre de su etapa en Boca. Tras semanas de negociaciones, el club inglés Brighton ejecutó la cláusula de rescisión y lo incorporó con un contrato de largo plazo.

Su salida provocó debate entre los aficionados, motivo por el que Barco decidió explicar públicamente su decisión en el programa Sports Center, de ESPN: “Pienso que lo mejor para seguir creciendo y el sueño de todos es jugar en Europa. Quería dejarle un porcentaje a Boca, negociamos en todo momento y como no hubo acuerdo, decidimos ejecutar la cláusula”.

Sus primeros meses en Brighton no fueron sencillos y luego pasó cedido al Sevilla, donde tampoco logró consolidarse.

Pero el punto de inflexión llegó en el Racing de Estrasburgo, club en el que encontró continuidad y evolucionó hacia un rol más relacionado con la creación de juego desde el mediocampo.

Su rendimiento en Francia lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados del equipo. Lionel Scaloni, que ahora persigue el récord de Vittorio Pozzo, le abrió las puertas de la selección argentina. Asimismo, Barco terminó despertando el interés de grandes clubes europeos.

El pasado 22 de mayo Fabrizio Romano, experto en noticias de fichajes, confirmó en redes sociales que el Chelsea contrató a la joya argentina. Tras el Mundial 2026, se incorporará al club londinense, que también vivirá una nueva etapa al mando de Xabi Alonso.

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