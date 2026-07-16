Lewandowski y Griezmann están a un paso de debutar en la MLS

Chicago Fire y Orlando City ya preparan el terreno para dos estrenos que marcarán julio en la MLS y encienden a la afición hispana.

Nuevos fichajes de la MLS | KRZACZYNSKI / AFP |ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

La Major League Soccer se prepara para vivir un momento histórico porque Robert Lewandowski y Antoine Griezmann ya casi pisan el césped con sus nuevos equipos en territorio estadounidense. El polaco llega directo desde el Barcelona y el francés desde el Atlético de Madrid, así que la expectativa entre la afición latina crece cada día más.

Lewandowski se estrena con el Chicago Fire

El delantero polaco firmó con el Chicago Fire un contrato de dos años y ya entrena con sus nuevos compañeros tras llegar a la ciudad estadounidense. Su presentación oficial ante la afición sería el 16 de julio en el Soldier Field de Chicago, enfrentando nada menos que al Vancouver Whitecaps.

Lo más jugoso de este duelo es que Lewandowski se reencontraría con su excompañero en el Bayern Múnich, Thomas Müller, quien milita en el equipo canadiense. El técnico Gregg Berhalter ha sido cauteloso con la carga de minutos del ariete, pero todo apunta a que su debut llegará justo en esa fecha marcada en rojo por los aficionados.[goal]

Griezmann ya calienta motores con Orlando City

Por su parte, el campeón del mundo francés cerró su etapa en España para sumarse al Orlando City SC, un movimiento que se cerró desde marzo pero que se hizo efectivo apenas terminó su temporada bajo Diego Simeone. Griezmann ya tuvo un adelanto en cancha, pues marcó gol y dio asistencia en un amistoso de pretemporada contra el Tampa Bay Rowdies en el Inter&Co Stadium, con un contundente 6-0 a favor de su nuevo equipo.[espndeportes.espn]

Sin embargo, ese fue solo un aperitivo porque su debut oficial en la MLS está programado para el 22 de julio, cuando Orlando City visite al San José Earthquakes en el PayPal Park de San José. Curiosamente, el francés estuvo apenas 24 horas después de su estreno amistoso apoyando a su selección en el Mundial 2026, justo en el Gillette Stadium de Boston.

Julio 2026 promete fuegos artificiales en la MLS

Con estos dos cracks entrando a la liga casi al mismo tiempo,la MLS vive una semana bisagra que combina nostalgia europea con la energía del fútbol norteamericano. Lewandowski busca su reencuentro con Müller mientras Griezmann quiere confirmar el gran nivel que mostró en su primer partido amistoso.

Ambos llegan con hambre de gol y con ganas de dejar huella en una liga que crece a pasos agigantados gracias a fichajes de esta magnitud. La afición hispana en Estados Unidos ya tiene fecha marcada para no perderse ninguno de los dos debuts, que caen justo en pleno mes de julio.

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