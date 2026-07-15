¿Ohtani y Judge en los Juegos Olímpicos? MLB busca garantías para permitir la participación de sus jugadores

En las negociaciones participan cinco organismos: Major League Baseball, la Asociación de Jugadores, el Comité Olímpico Internacional, el comité organizador LA28 y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol

Ohtani podría jugar con Japón en los Olímpicos | Kiyoshi Mio-Imagn Images

La posible participación de jugadores de Grandes Ligas en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 continúa en negociación. Aunque existe interés entre los peloteros por representar a sus países, el sindicato quiere asegurar condiciones adecuadas de viaje, hospedaje y atención durante la competencia.

La MLB analiza una pausa especial de 11 días alrededor del Juego de Estrellas. El plan contempla que la temporada regular se detenga el 9 de julio, que el Juego de Estrellas se dispute el día 11 y que el torneo olímpico se celebre del 13 al 19 de julio en el Dodger Stadium. La actividad de las Grandes Ligas se reanudaría el 21 de julio.

Bruce Meyer, jefe del sindicato de jugadores, reconoció que existe entusiasmo entre los peloteros por competir en la justa olímpica. “En general, nuestros jugadores quieren disputar los Juegos Olímpicos. Son patriotas, y para ellos es una oportunidad especial, y queremos que tengan esa oportunidad”, explicó.

Sin embargo, Meyer advirtió que todavía falta definir aspectos fundamentales para garantizar el bienestar de los jugadores. “Queremos asegurarnos de que cuenten con cosas como viajes y alojamiento, y con lo que se merecen en función de quiénes son”, señaló. El dirigente agregó que las conversaciones siguen en una etapa inicial y que el sindicato mantiene como prioridad la calidad de vida de sus agremiados.

En las negociaciones participan cinco organismos: Major League Baseball, la Asociación de Jugadores, el Comité Olímpico Internacional, el comité organizador LA28 y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol. Cada una de estas entidades deberá llegar a acuerdos sobre logística, seguros, calendarios y obligaciones deportivas.

Rob Manfred, comisionado de MLB, defendió la idea de acudir con las principales figuras disponibles. “Avanzamos por el camino de Los Ángeles 2028 porque lo vimos como una oportunidad única para promocionar el deporte con nuestros mejores jugadores”, afirmó. También reconoció que detener la temporada representa una alteración importante para la liga.

Uno de los puntos de mayor fricción es la intención de MLB de hacer obligatoria la participación de los peloteros seleccionados, tanto para los Juegos Olímpicos como para futuros Juegos de Estrellas. Meyer consideró excesivas algunas de las sanciones propuestas para quienes decidan no acudir: “Las consecuencias para un jugador que no quiera hacerlo, a nuestro juicio, eran extremas”.

Estados Unidos ya tiene asegurado su lugar como anfitrión, mientras República Dominicana y Venezuela consiguieron plazas por su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol. Asia y Europa/Oceanía tendrán un boleto cada una, y el sexto participante saldrá de un torneo final de clasificación. Antes de confirmar la presencia de las estrellas de MLB, las partes deberán resolver las condiciones económicas, deportivas y logísticas de un proyecto que modificaría por completo el calendario de la temporada 2028.

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