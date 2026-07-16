La velocidad de lanzamiento alcanza niveles históricos en la MLB durante 2026

La escalada de velocidad lleva subiendo desde 2018 y este año marcó el registro más alto de la era Statcast.

La recta de Misiorowski promedia 100.5 mph | DILIP VISHWANAT /GETTY IMAGES VIA AFP

Si últimamente sientes que los lanzamientos de tus pitchers favoritos van más rápido que nunca, debes saber que no es una simple percepción. Los números de esta temporada 2026 confirman que los pitchers de Grandes Ligas están lanzando con más fuerza que nunca en la historia registrada. Y no hablamos de un salto exagerado ni de un caso aislado, sino de una tendencia que lleva años acelerándose partido tras partido.

El dato que lo confirma todo

Aquí está la parte que más llama la atención. En 2012, cuando Mike Trout debutaba como novato con los Angelinos, la recta de cuatro costuras promedio de un abridor viajaba a 91.8 mph. Esta temporada ese mismo pitcheo promedia 94.6 mph, la marca más alta desde que existe el seguimiento de pitcheos en 2008. Ese aumento constante viene subiendo año tras año desde 2018, así que no es un pico puntual sino una escalada que ya tiene casi una década.

El propio Trout lo resume perfecto en declaraciones al portal de MLB. “Cuando llegué a Grandes Ligas, el promedio de los abridores era de unas 90-91 millas por hora, y ahora creo que el promedio anda por las 95”. Y no es el único que lo nota; Matt Olson, inicialista de los Bravos que debutó en 2016, asegura que hasta los llamados de Ligas Menores hoy tiran 98 mph.

Misiorowski y el nuevo estándar de velocidad

Cualquier charla sobre velocidad hoy tiene que pasar por Jacob Misiorowski, el fenómeno de los Brewers que promedia 100.5 mph con su recta esta temporada. Sus dos últimos lanzamientos en la blanqueada que le propinó a los Filis el mes pasado llegaron a 103.4 mph y 103.1 mph, cifras que hace apenas unos años solo veíamos en relevistas.

Y Misiorowski no anda solo en esta fiebre de velocidad. Antes de esta temporada, el récord de lanzamientos de 100 mph o más por parte de abridores en una campaña completa era de 726, marcado el año pasado. Solo en la primera mitad de esta temporada ya se habían registrado 1,018 envíos así, y aunque gran parte le corresponde a Misiorowski con 670, él es apenas uno de los 22 abridores que han tocado esa barrera este año. Además, 14 abridores han lanzado al menos cinco rectas de tres dígitos en la temporada, cuando en 2015 solo cinco pitchers lograron esa marca en todo el año.

Los bateadores sienten cada mph extra

Para los bateadores, esta escalada de velocidad no es una estadística abstracta sino una realidad que enfrentan pitch tras pitch. Freddie Freeman, con 10 convocatorias al Juego de Estrellas, lo explica con crudeza. “¿Cuánto tenemos, como 0.05 segundos para tomar una decisión? Y ahora estos muchachos hacen que sean 0.03 segundos”.

CJ Abrams, campocorto de los Nacionales de solo 25 años, confiesa que cuando era niño pensaba que 100 millas era una locura, y hoy parece que todo el mundo tira así. El récord absoluto de velocidad sigue en manos de Aroldis Chapman con 105.8 mph en 2010, pero Misiorowski ya se acercó a 105.5 mph y asegura que “todavía tiene un poco más”. Con la tendencia al alza cada año desde 2018, la pregunta ya no es si se romperá ese récord, sino cuándo.

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