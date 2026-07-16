LA Galaxy vs LAFC: dónde conseguir boletos para ver El Tráfico en la MLS

El Tráfico vuelve a encender Los Ángeles y conseguir boletos será complicado. Estas son las opciones más seguras para asistir al clásico

La Galaxy Recibe Al LAFC En La MLS | Olivia Vanni Getty Images vía AFP

El clásico angelino entre LA Galaxy y LAFC se ha convertido en uno de los eventos más cotizados del fútbol en Estados Unidos en el regreso a la competencia de MLS tras la pausa por el Mundial 2026.

Mientras la final de la Copa del Mundo ya está definida, la próxima edición de El Tráfico se disputará el viernes 17 de julio de 2026 a las 7:25 p.m. (hora de Los Ángeles) en el Dignity Health Sports Park de Carson.

Para la comunidad latina que vive en California y otras partes del país que ya espera el arranque de MLS y el All-Star Game con Messi y otras figuras, conseguir entradas se ha vuelto una auténtica carrera contra el tiempo debido a la enorme demanda que generan ambos equipos.

Las plataformas oficiales para comprar boletos

La primera recomendación es acudir siempre al mercado primario. Cuando LA Galaxy actúa como local, la venta oficial se realiza a través de AXS, mientras que los partidos de LAFC en el BMO Stadium se comercializan mediante Ticketmaster.

Ahí se encuentran los boletos al precio original de taquilla, aunque suelen agotarse rápidamente por la gran cantidad de abonados de temporada.

Si las entradas oficiales ya no están disponibles, las plataformas de reventa autorizada ofrecen una alternativa mucho más segura que comprar en redes sociales o con vendedores informales. Entre las opciones más recomendables destacan SeatGeek, Vivid Seats, StubHub y Hellotickets, todas con sistemas de protección al comprador y transferencia digital inmediata del código QR.

Cuánto cuesta ir a El Tráfico y cuándo conviene comprar

Los precios cambian según la ubicación y la cercanía al partido. Como referencia para la edición de julio, las entradas generales y zonas altas se mueven entre $85 y $95 dólares.

Las gradas medias y laterales suelen costar entre $110 y $150 dólares, mientras que los boletos premium o cercanos a la cancha superan los $300 dólares y pueden incluir acceso a áreas exclusivas del estadio.

Muchos aficionados esperan hasta el último día para buscar una oferta, pero en El Tráfico la estrategia requiere cautela.

Las 24 horas previas suelen ser el momento más caro, ya que los revendedores mantienen precios elevados. La mejor ventana aparece entre 3 y 4 horas antes del inicio, cuando algunos vendedores comienzan a reducir sus tarifas para recuperar la inversión. Incluso, una vez iniciado el encuentro, pueden aparecer descuentos de hasta 30% o 40% respecto al precio del día anterior.

Hay una regla fundamental: no comprar boletos impresos fuera del estadio. El Dignity Health Sports Park opera exclusivamente con entradas digitales y códigos QR dinámicos.

Lo más seguro es completar la compra desde la aplicación oficial y descargar el boleto en Apple Wallet o Google Wallet, ya que la señal celular suele saturarse en las inmediaciones de ambos recintos.

Además, conviene considerar el estacionamiento, que se vende por separado, y la política de bolsas transparentes, obligatoria en los dos estadios. Con un poco de anticipación y utilizando únicamente plataformas autorizadas, asistir al clásico angelino puede convertirse en una experiencia mucho más segura y menos costosa para los aficionados de la MLS.

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