Estos fueron los cinco eventos deportivos más caros en EE.UU. antes del Mundial 2026

Super Bowl, NBA, box, Fórmula 1 y la Serie Mundial dominaron durante años el ranking de las entradas más costosas en EE.UU.

La final del Mundial 2026 marcará récords / Shaun Botterill / Getty Images via AFP)

Hasta antes de que la final del Mundial 2026 entre Argentina y España pulverizara todos los récords de reventa, el trono de los eventos deportivos más caros pertenecía a espectáculos celebrados principalmente en EE.UU. Desde peleas históricas de boxeo hasta Super Bowls, finales de la NBA y carreras de Fórmula 1, estos eventos obligaron a miles de aficionados a desembolsar auténticas fortunas por un asiento.

De acuerdo con TickPick, plataforma especializada en la venta y reventa de boletos, que elaboró el ranking con base en el precio promedio de compra de las entradas, estos han sido los cinco eventos deportivos más caros celebrados en EE.UU. antes de la final del Mundial 2026. Aunque algunos espectáculos registraron boletos VIP con precios aún más elevados, la clasificación toma como referencia el costo promedio pagado por los aficionados para asistir a cada evento.

Los cinco eventos deportivos más caros celebrados en EE.UU. antes del Mundial 2026

Floyd Mayweather vs. Conor McGregor (2017)

La denominada ‘Pelea del Dinero’ encabeza este listado. El combate celebrado en el T-Mobile Arena de Las Vegas rompió todos los esquemas cuando algunos boletos de primera fila (ringside) alcanzaron 157,700 dólares en el mercado de reventa.

La expectativa por ver al invicto campeón del boxeo frente a la gran figura de UFC convirtió la función en uno de los espectáculos deportivos más lucrativos de todos los tiempos.

Finales de la NBA 2026: Knicks vs. Spurs (Juego 3)

El esperado regreso de los New York Knicks a unas finales disparó la demanda en el Madison Square Garden, aunque el resultado no les fue favorable. Los asientos a nivel de cancha llegaron a venderse por 150,000 dólares, mientras que el precio promedio de reventa fue de 6,308 dólares, un récord para la NBA.

La posibilidad de presenciar una histórica lucha por el campeonato convirtió este partido en uno de los más exclusivos para los aficionados al baloncesto.

Finales de la NBA 2017: Warriors vs. Cavaliers (Juego 5)

La rivalidad entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers también dejó cifras históricas. Un comprador pagó 133,000 dólares por un par de boletos courtside, es decir, 66,500 dólares por asiento, para ver a estrellas como LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant.

Ese enfrentamiento es recordado como uno de los más cotizados en la historia reciente del deporte estadounidense.

Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas (2023)

El regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas elevó el estándar del lujo en el automovilismo. Los exclusivos paquetes de hospitalidad en las zonas VIP y paddocks llegaron a comercializarse por 50,000 dólares por persona.

El espectáculo nocturno sobre el Strip y la creciente popularidad de la F1 en EE.UU. impulsaron el valor de las entradas a niveles nunca antes vistos para una carrera en el país.

Serie Mundial 2016: Chicago Cubs vs Cleveland Indians

La posibilidad de que los Chicago Cubs rompieran una sequía de 108 años sin conquistar la Serie Mundial provocó una demanda extraordinaria. Los boletos VIP detrás del home plate superaron los 26,000 dólares, mientras que el precio promedio de reventa rebasó los 3,000 dólares en Wrigley Field.

El histórico campeonato de los Cubs convirtió aquella Serie Mundial en uno de los eventos deportivos más exclusivos y costosos para los aficionados al béisbol.

Aunque el Super Bowl LVIII de 2024 mantiene el récord del mayor precio promedio de reventa para un estadio completo, con 9,411 dólares por boleto, los cinco eventos de este listado destacaron por registrar algunos de los precios individuales más elevados antes de que la final del Mundial 2026 cambiara para siempre el mercado de las entradas deportivas.

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