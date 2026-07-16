Lionel Messi: ¿Cuándo volvería con el Inter Miami después del Mundial 2026?

Lionel Messi terminará el Mundial 2026 con un desgaste físico importante y el Inter Miami podría tener una hoja de ruta para su regreso

Lionel Messi No Volvería De Inmediato A Inter Miami | Roberto Schmidt | AFP

Lionel Messi e Inter Miami podrían tener una fecha objetivo para su regreso tras la Copa Mundial que ya tiene definida la gran final y en la que el astro argentino estará presente.

Aunque el club seguramente priorizará su recuperación física total antes que una vuelta apresurada a la MLS.

Después de disputar una exigente campaña con la selección de Argentina en la que Messi todavía disputa el título de goleo en la Copa del Mundo, el capitán de las Garzas no estaría disponible para el reinicio de la temporada regular de la MLS el 23 de julio frente a Chicago Fire.

Algunos especialistas consideran indispensable un periodo de descanso de entre 14 y 21 días debido al enorme desgaste acumulado durante las rondas eliminatorias del Mundial.

El Mundial dejó a Messi con una carga física excepcional

El recorrido de Argentina hasta la final obligó a Messi a disputar una gran cantidad de minutos de alta intensidad.

En la fase de grupos anotó tres goles ante Argelia, dos en el triunfo frente a Austria por 2-0 y uno contra Jordania en la tercera fecha, pero el verdadero desgaste llegó después.

Lionel Messi completó 120 minutos contra Cabo Verde, jugó los 90 reglamentarios ante Egipto y volvió a disputar otra prórroga completa frente a Suiza.

A eso se sumó la semifinal contra Inglaterra y la final programada para el 19 de julio. Con 39 años, el esfuerzo acumulado obliga al Inter Miami a actuar con cautela para evitar lesiones musculares en la recta final de la temporada.

Las dos fechas que podría manejar Inter Miami para el retorno de Messi

El club podría trabajar con dos escenarios. El primero es un retorno acelerado, con 14 días de descanso absoluto, lo que permitiría a Messi reincorporarse a los entrenamientos a inicios de agosto.

Aun así, quedaría descartado para el partido de Leagues Cup del 5 de agosto contra Atlético de San Luis.

En ese escenario, su primera aparición podría darse el sábado 8 de agosto frente a CF Monterrey, posiblemente con minutos limitados desde el banquillo.

El segundo escenario es más conservador y contempla 21 días de descanso, con regreso a las prácticas grupales el 10 de agosto. En ese caso, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Hoyos apuntaría a que Messi reaparezca el 12 de agosto ante Club León, ya con mayores opciones de iniciar como titular.

La situación deportiva del Inter Miami también influye. El equipo afronta la Leagues Cup sin Luis Suárez, suspendido por seis partidos en ese torneo que enfrenta a la MLS con la Liga MX.

Aunque la necesidad de recuperar a Messi es evidente, la directiva considera que acelerar su regreso sería un riesgo innecesario.

Por ahora, el calendario más realista apunta a que el astro argentino vuelva entre el 8 y el 12 de agosto, utilizando la Leagues Cup 2026 como plataforma para una reintegración gradual antes de afrontar el tramo decisivo de la MLS y la lucha por los playoffs.

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