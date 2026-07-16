Magomed Ankalaev se enfrentará a Bogdan Guskov en el evento estelar de UFC Abu Dhabi

Ankalaev mantiene la estelar en Abu Dhabi mientras Guskov acepta el reto de su vida con poco tiempo y mucho poder en sus puños.

Ankalaev llega como el claro favorito | SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES VIA AFP

Magomed Ankalaev ya sabe con quién se verá las caras en UFC Abu Dhabi y la mesa queda servida para una noche grande en el peso semi completo. La lesión de Khalil Rountree Jr. obligó a mover rápido las fichas, pero la compañía no tardó en reaccionar y encontró un reemplazo que le pone picante a la estelar. El elegido es el uzbeko Bogdan Guskov, un nombre menos mediático, sí, pero con un poder de finalización que invita a no pestañear.

Ankalaev, obligado a mandar un mensaje claro en Abu Dhabi

Para Ankalaev, esta pelea va mucho más allá de cumplir con un compromiso ya firmado. El ruso viene de vivir el trago más amargo de su carrera reciente al perder el cinturón de las 205 libras y necesita una actuación sólida que lo vuelva a poner en la conversación de la élite. No le basta con ganar, tiene que convencer y dejar la sensación de que sigue siendo uno de los tipos más peligrosos de la división.

Nuevo evento estelar para #UFCAbuDhabi 👀. Ankalaev ahora se las verá frente al peligroso Bogdan Guskov el próximo 25 de Julio.



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Magomed se ha construido una reputación como un peleador muy completo. Maneja los tiempos, tiene una defensa sobria y sabe cuándo subir el volumen de golpes. Su striking es técnico, sin ser especialmente espectacular, pero cuando encuentra la distancia correcta puede desconectar a cualquiera. A eso le suma un wrestling muy efectivo que le permite controlar desde arriba, castigar y, sobre todo, quitarle confianza a sus rivales.

Además, viene acostumbrado a escenarios grandes. Pelear en Abu Dhabi, encabezando una cartelera y cargando con la presión de ser favorito, no es territorio nuevo para él. Esa experiencia en peleas largas y de cinco asaltos puede marcar diferencia en una noche en la que un error puede costar más caro de lo normal. Ankalaev llega con más rodaje, más rounds importantes y más exposición al foco principal de la compañía.

Bogdan Guskov, el no favorito que llega sin nada que perder

Del otro lado aparece Guskov, que entra por la puerta de emergencia, pero con una oportunidad que muchos persiguen durante años. Es el clásico caso del peleador que recibe la llamada en corto aviso y decide decir que sí porque sabe que no tiene asegurado que el teléfono vuelva a sonar. Menos tiempo de campamento, más riesgo, pero también más recompensa si todo le sale bien.

Guskov no es un simple relleno. Su récord habla por él: 18-3-0 con 15 finalizaciones por la vía de nocaut y 3 por sumisión, un porcentaje altísimo de finalizaciones y una mentalidad ofensiva que encaja muy bien con el espectáculo que suele buscar UFC para sus estelares. Es de esos semi completos que no necesitan demasiada invitación para ir al frente. Le gusta presionar, lanzar golpes pesados y forzar intercambios donde pueda imponer su potencia.

La gran incógnita está en el tanque de gasolina y en la preparación específica. El uzbeko está acostumbrado a salir a buscar el nocaut, pero hacerlo en una pelea de cinco asaltos, ante un rival cerebral como Ankalaev y con un campamento recortado, es otra historia. Si la pelea se alarga, la balanza sobre el papel debería favorecer al ruso. Si se convierte en una guerra corta e intensa, el factor sorpresa puede jugar del lado de Guskov, que llega sin la presión de proteger un estatus.

Una estelar abierta que puede redefinir el panorama del semi completo

El contexto le da a esta pelea un sabor especial. Ankalaev asume el rol de favorito natural, con todo lo que eso implica, mientras que Guskov se coloca en la esquina del outsider incómodo que puede arruinarle la noche al plan de la empresa. Es una típica estelar en la que el discurso previo hablará de “riesgo calculado”, pero una vez se cierre la jaula todo se reduce a quién impone su estilo primero.

Para el ruso, una victoria contundente lo reacomoda en la fila hacia una nueva oportunidad titular. Para el uzbeko, un triunfo lo catapulta de golpe a la parte alta de la división y lo convierte en uno de esos nombres que nadie va a querer enfrentar a corto plazo. No hay mucho término medio: Ankalaev reafirma su lugar como uno de los jefes del peso semi completo o Guskov firma uno de esos batacazos que quedan guardados en la memoria de los fans.

Con ese escenario, UFC Abu Dhabi se mantiene como una parada obligatoria para los seguidores de la categoría. Una estelar de corto aviso, sí, pero con suficientes ingredientes para enganchar tanto a los fanáticos más hardcore como al público casual que consume noticias rápidas en Google Discover y busca historias de riesgo, talento y segundas oportunidades. ¿Te gustaría que después armemos una pieza más enfocada en claves tácticas para analizar cómo podría desarrollarse el combate?

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