Lamine Yamal y otros futbolistas que jugaron una final del Mundial con 19 años o menos

Muy pocos futbolistas adolescentes han llegado al partido por el título de una Copa del Mundo. Estos son los nombres que lograron una hazaña reservada para unos cuantos elegidos

Lamine Yamal entró a un selecto grupo en la historia del fútbol / Paul Ellis / AFP

Con apenas 19 años y 6 días, Lamine Yamal volvió a romper una barrera histórica al disputar la final del Mundial 2026. El atacante español se convirtió en el tercer futbolista más joven en jugar el partido por el título de una Copa del Mundo, un privilegio reservado para un puñado de talentos que alcanzaron la élite antes de cumplir los 20 años.

La historia del torneo demuestra lo excepcional de este logro. Desde 1930, solo unos cuantos adolescentes han sido capaces de disputar una final mundialista, compartiendo escenario con figuras que terminaron convertidas en leyendas del fútbol. El caso de Yamal adquiere aún más relevancia porque lo consiguió cuando todavía no cumplía 20 años y siendo una de las principales referencias ofensivas de España.

Un caso particular es el de Ronaldo Nazário en Estados Unidos 1994. Aunque suele aparecer como el segundo jugador más joven en coronarse campeón del mundo, con 17 años y 303 días, no disputó un solo minuto durante el torneo. Por esa razón, no forma parte del listado de futbolistas más jóvenes que sí jugaron una final de la Copa del Mundo.

Los futbolistas que jugaron una final del Mundial con 19 años o menos

Pelé (Brasil, Suecia 1958): 17 años y 249 días. Conserva el récord absoluto tras conquistar el título y marcar dos goles en la final.



17 años y 249 días. Conserva el récord absoluto tras conquistar el título y marcar dos goles en la final. Giuseppe Bergomi (Italia, España 1982): 18 años y 174 días. Fue titular en la victoria italiana y levantó la Copa del Mundo.



18 años y 174 días. Fue titular en la victoria italiana y levantó la Copa del Mundo. Lamine Yamal (España, Mundial 2026): 19 años y 6 días. Se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar una final mundialista.



19 años y 6 días. Se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar una final mundialista. Pau Cubarsí (España, Mundial 2026): 19 años y 178 días. Compartirá la histórica final con Yamal, consolidando una generación de enorme proyección.



19 años y 178 días. Compartirá la histórica final con Yamal, consolidando una generación de enorme proyección. Kylian Mbappé (Francia, Rusia 2018): 19 años y 207 días. Marcó un gol en la final y fue campeón con Francia.



19 años y 207 días. Marcó un gol en la final y fue campeón con Francia. Rubén Morán (Uruguay, Brasil 1950): 19 años y 307 días. Integró la selección que protagonizó el histórico ‘Maracanazo’ frente a Brasil.

La presencia de Lamine Yamal en este exclusivo grupo confirma que su carrera avanza a un ritmo reservado para los grandes fenómenos del fútbol. Compartir una estadística con nombres como Pelé, Bergomi y Mbappé refleja la dimensión del logro alcanzado por el español en el Mundial 2026.

Además, la final dejó otro dato inédito para España: dos adolescentes estarán presentes en el partido por el campeonato, gracias a las participaciones de Yamal y Pau Cubarsí. Una señal del enorme potencial de una generación que ya comenzó a escribir su propia historia en la Copa del Mundo.

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