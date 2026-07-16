Francia vs Inglaterra: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 en EE.UU.

El Hard Rock Stadium de Miami recibirá un duelo de alto nivel entre dos potencias europeas. Consulta los horarios, canales y plataformas para seguir toda la acción desde EE.UU.

No te pierdas los detalles de este encuentro / Getty Images via AFP

El Mundial 2026 entra en sus últimas horas y, antes de la gran final, se disputará uno de los encuentros más esperados del torneo. Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer lugar, en un duelo entre dos selecciones europeas que estuvieron muy cerca de pelear por el título y que ahora buscarán despedirse con una victoria en territorio estadounidense.

El compromiso se jugará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, escenario que acogerá a miles de aficionados para un partido con figuras de talla mundial. Para ambas selecciones, terminar el torneo con una medalla de bronce representa un premio importante tras una destacada actuación en la competencia, y más si consideramos que Inglaterra pareciera ser presa de la ‘Maldición’ de los Mundiales en México, mientras que Francia está a nada de hacer un 1-2-3 histórico.

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra en EE.UU.?

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir el encuentro en distintos horarios según la zona del país:

Costa Este (ET): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Costa Oeste (PT): 2:00 p.m.

Quienes vivan en ciudades como Nueva York, Washington D.C., Miami, Orlando o el norte de Virginia podrán disfrutar del partido desde las 5:00 p.m., un horario ideal para seguir uno de los últimos encuentros del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO Francia vs Inglaterra en EE.UU.

La transmisión oficial del partido por el tercer lugar estará disponible a través de las siguientes plataformas en EE.UU.:

TV en inglés: FOX

FOX TV en español: Telemundo y Universo

Telemundo y Universo Streaming en inglés: FOX Sports y FOX One

FOX Sports y FOX One Streaming en español: Peacock

Aunque la atención del mundo estará puesta en la final del torneo, el duelo entre Francia e Inglaterra promete un espectáculo de alto nivel. Ambas selecciones cuentan con plantillas repletas de estrellas y buscarán cerrar su participación con una actuación memorable, convirtiendo este partido en una cita imperdible para los aficionados al fútbol en EE.UU.

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