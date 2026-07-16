Las lecciones que Argentina aprendió ante Inglaterra para soñar con otra Copa del Mundo

Argentina remontó ante Inglaterra y encontró respuestas futbolísticas que pueden marcar la diferencia en la final del Mundial 2026

Lo Que Aprendió Argentina En Semifinales | Roberto Schmidt | AFP

La selección argentina consiguió mucho más que un boleto a la final del Mundial 2026. La remontada de Argentina 2-1 sobre Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta confirmó que la Albiceleste ha evolucionado como equipo y que cuenta con recursos para responder incluso en los escenarios más adversos.

Después de comenzar perdiendo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró personalidad, capacidad de adaptación y fortaleza mental para cambiar el rumbo del encuentro en los minutos finales y mantener el invicto de Argentina en ronda de semifinales de un Mundial.

Esa victoria dejó varias enseñanzas que podrían convertirse en las principales armas de Argentina para buscar una nueva estrella frente a España.

La semifinal confirmó la madurez competitiva de la Albiceleste

1. El aspecto mental volvió a ser una de sus mayores fortalezas

El contexto previo al partido estuvo rodeado de declaraciones políticas, recuerdos históricos y provocaciones desde distintos sectores.

Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni logró que el grupo se mantuviera concentrado únicamente en el fútbol. Esa capacidad para aislar el ruido exterior evitó que la presión emocional afectara el rendimiento del equipo.

2. La rotación dejó de ser un riesgo para convertirse en una necesidad

El nuevo formato del Mundial exigió un enorme desgaste físico. Después de disputar dos prórrogas en las rondas anteriores, Scaloni decidió modificar su alineación y administrar los minutos de algunos referentes.

La decisión confirmó que, en torneos tan largos, la profundidad del plantel puede ser tan importante como la calidad del once titular.

3. Los cambios desde el banquillo también ganan partidos

La remontada no fue producto del azar. Los ingresos de Rodrigo De Paul y, especialmente, de Lautaro Martínez cambiaron el desarrollo del encuentro.

El delantero marcó el gol de la victoria en tiempo agregado, mientras que las modificaciones tácticas permitieron a Argentina recuperar el control del partido cuando Inglaterra decidió defender demasiado cerca de su portería.

Scaloni encontró respuestas que pueden ser decisivas en la final

4. El funcionamiento colectivo está por encima de cualquier nombre

Una de las principales virtudes del ciclo de Scaloni quedó nuevamente demostrada en Atlanta. Futbolistas históricos como Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi comenzaron el partido en el banco porque el plan táctico exigía otras características.

La decisión confirmó que, dentro de esta selección, el rendimiento y las necesidades del partido pesan más que la jerarquía individual.

5. Messi ya no necesita recorrer todo el campo para decidir un partido

A sus 39 años, Lionel Messi volvió a demostrar que su influencia trasciende el despliegue físico. Aunque no marcó, participó directamente en los dos goles con asistencias precisas que rompieron la defensa inglesa.

Argentina ha aprendido a construir un sistema que protege a su capitán y potencia su talento en los momentos determinantes.

La clasificación a la final dejó una conclusión clara: esta Argentina sabe sufrir, adaptarse y encontrar soluciones cuando el partido parece complicarse. Esa combinación de resiliencia, disciplina táctica y talento colectivo explica por qué vuelve a pelear por el título mundial.

Si la Albiceleste logra repetir estas cinco enseñanzas frente a España, tendrá argumentos suficientes para aspirar a conquistar una nueva Copa del Mundo y confirmar que el proyecto de Lionel Scaloni sigue siendo uno de los más sólidos del fútbol internacional.

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