España vs Argentina: cuánto vale cada plantilla en la final del Mundial

España llega con la plantilla más valiosa, pero Argentina presume experiencia y un grupo que sabe competir bajo máxima presión

Espana Vs Argentina Y El Valor De Cada Plantilla | Armend Nimani | AFP

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España enfrentará a dos selecciones con estilos distintos dentro y fuera de la cancha.

Más allá de lo futbolístico, el choque también refleja dos modelos de construcción deportiva. Mientras España presume una plantilla tasada en más de 1,390.8 millones de dólares, una de las más valiosas del planeta, Argentina llega con un plantel cuyo valor de mercado ronda los 919.98 millones de dólares.

De acuerdo con las cifras de Transfermarkt,diferencia económica supera los 456 millones de dólares, aunque la historia demuestra que el precio de una plantilla no siempre garantiza levantar la Copa del Mundo algo con lo que Lionel Messi y Argentina sueñan este fin de semana..

España domina el mercado gracias a una generación de jóvenes estrellas

La selección dirigida por Luis de la Fuente representa el presente y el futuro del fútbol europeo.

Su plantilla, con un promedio de edad de apenas 26.9 años, ha incrementado su cotización gracias a la irrupción de futbolistas que todavía tienen un amplio margen de crecimiento.

El caso más llamativo es el de Lamine Yamal. Con apenas 19 años, el extremo del Barcelona ya alcanza un valor de mercado de 228 millones de dólares, convirtiéndose en el jugador más valioso de esta final.

Muy cerca aparece Pedri, tasado en 171 millones de dólares, mientras que Pau Cubarsí, Martín Zubimendi y Dani Olmo completan una columna vertebral que concentra buena parte del patrimonio deportivo español.

Este crecimiento no responde únicamente al rendimiento actual. Los algoritmos de valoración premian la juventud, la duración de los contratos y el potencial de reventa, factores que colocan a España entre las selecciones más cotizadas del campeonato.

Argentina apuesta por futbolistas consolidados y campeones del mundo

Aunque la Albiceleste aparece varios escalones por debajo en valor económico, el contexto explica buena parte de esa diferencia. El plantel argentino tiene una edad promedio superior y cuenta con varios referentes que ya superan los 30 años, situación que reduce automáticamente su cotización en plataformas especializadas, aunque continúen rindiendo al máximo nivel.

Los jugadores más valiosos de Argentina son Julián Álvarez, con 114 millones de dólares; Enzo Fernández, con 102.6 millones de dólares; Lautaro Martínez, con 96.9 millones de dólares; y Nico Paz, cuyo crecimiento lo ha llevado hasta los 91.2 millones de dólares. Lionel Messi, pese a seguir siendo de los mejor pagados en Estados Unidos y uno de los futbolistas más determinantes del torneo, figura con un valor estimado de apenas 17.1 millones de dólares debido a su edad, una cifra que dista mucho de su impacto deportivo y comercial.

España apuesta por una generación joven cuyo valor puede seguir creciendo durante varios años, mientras Argentina basa su fortaleza en futbolistas que ya han demostrado su capacidad para ganar títulos y responder en los partidos más exigentes.

Cuando el balón comience a rodar, las cifras quedarán en segundo plano. La final definirá si el mayor valor de mercado termina imponiéndose o si, una vez más, la experiencia, la jerarquía y el carácter competitivo pesan más que cualquier tasación financiera.

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