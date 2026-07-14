Dónde ver la Liga MX desde EE.UU.: canales, horarios y streaming

Si quieres ver los partidos de la Liga MX desde Estados Unidos, hay canales de televisión y streaming gratuitos que están disponibles

Balón de la final del Torneo Clausura de la Liga MX. Foto: José Luis Torales / AFP

Con el partido inaugural entre el Club Necaxa y Atlante FC, el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX arranca este jueves 16 de julio. A diferencia de otros años, para esta primera jornada no se jugará el fin de semana, ya que se disputará la final de la Copa del Mundo.

Si quieres ver los partidos desde Estados Unidos, hay canales de televisión y streaming que están disponibles. Algunas opciones son gratuitas, pero otras requieren un plan pago, especialmente las aplicaciones.

Horarios para ver la Liga MX desde EE.UU.

Los partidos de la Liga MX se disputan entre 5:00 pm y 9:00 pm, hora de México, por lo que en Estados Unidos inician entre 7:00 pm y 11:00 pm, hora del Este.

En el horario Centro, los compromisos son entre las 6:00 pm y 10:00 pm, mientras que la hora del Pacífico comienzan entre 4:00 pm y 8:00 pm.

Canales de televisión

Los derechos de transmisión de la liga mexicana de fútbol se reparten entre las principales cadenas de televisión en español, además de opciones en inglés.

TUDN, Univision y UniMás: transmiten la mayoría de los partidos de los clubes más populares, incluyendo al América

transmiten la mayoría de los partidos de los clubes más populares, incluyendo al América Fox Deportes: emite los encuentros de local de equipos como Juárez, Santos Laguna, Tijuana y FC Juárez

emite los encuentros de local de equipos como Juárez, Santos Laguna, Tijuana y FC Juárez Telemundo y Universo: tienen los derechos exclusivos de los partidos de local de las Chivas de Guadalajara

tienen los derechos exclusivos de los partidos de local de las Chivas de Guadalajara Estrella TV y CBS Sports: cuentan con transmisiones para ciertos partidos seleccionados

Plataformas de streaming

De acuerdo con el portal World Soccer Talk, la Liga MX también cuenta con transmisiones de streaming para ver los partidos desde tu teléfono, tablet o Smart TV.

ViX Premium: es una de las plataformas principales para ver la Liga MX, albergando la mayoría de los juegos que se transmiten por TUDN y Univision.

es una de las plataformas principales para ver la Liga MX, albergando la mayoría de los juegos que se transmiten por TUDN y Univision. Peacock: esencial si quieres ver los partidos como local de las Chivas, ya que transmiten simultáneamente la señal de Telemundo y Universo.

esencial si quieres ver los partidos como local de las Chivas, ya que transmiten simultáneamente la señal de Telemundo y Universo. Fubo: servicio de televisión por internet que incluye TUDN, Univision, UniMás, Fox Deportes y ESPN Deportes.

servicio de televisión por internet que incluye TUDN, Univision, UniMás, Fox Deportes y ESPN Deportes. Tubi: otra plataforma de streaming gratuita y legal, que suele transmitir partidos seleccionados.

otra plataforma de streaming gratuita y legal, que suele transmitir partidos seleccionados. Fox Sports: accesible a través de sus apps utilizando las credenciales de tu proveedor de televisión.

Desde Estados Unidos, los canales de televisión y plataformas de streaming están preparados desde la jornada 1, que ya tiene sus transmisiones establecidas, para que no te pierdas ninguno de los partidos.

Cruz Azul llegará como el campeón defensor después de conquistar el título el semestre pasado. La Máquina afrontará el reto de refrendar la corona y mantenerse como uno de los principales contendientes, en un certamen que también presentará cambios importantes entre sus participantes.

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