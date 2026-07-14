¿Aprovechar el Mundial o dividir a la afición? El dilema de la MLS y la Liga MX

Mientras el Mundial 2026 entra en su recta final, la MLS y la Liga MX ya ponen en marcha sus temporadas con una apuesta arriesgada

LA Galaxy recibió al América en amistoso | Olivia Vanni | Getty Images vía AFP

El Mundial 2026 está en ronda de semifinales y todavía no baja el telón, sin embargo, la Major League Soccer ya tiene fecha de regreso, lo mismo que la Liga MX con el arranque de una nueva temporada.

La decisión ha generado un intenso debate entre aficionados y especialistas: ¿es una estrategia para capitalizar el enorme interés que despierta la Copa del Mundo o un error que obliga a competir contra el evento deportivo más visto del planeta?

La respuesta no es sencilla. Ambos torneos tienen argumentos para justificar su calendario, porque además, en unas semanas arranca la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX.

Pero también enfrentan el riesgo de perder protagonismo justo cuando millones de aficionados mantienen toda su atención puesta en el fútbol internacional.

El Mundial impulsa el interés por el fútbol y las ligas buscan aprovecharlo

Desde una perspectiva comercial, iniciar la temporada antes de que concluya el Mundial tiene lógica. Durante las semanas mundialistas aumenta el consumo de contenidos relacionados con el fútbol.

Personas que normalmente siguen únicamente a sus selecciones nacionales también comienzan a interesarse por clubes, jugadores y competiciones locales.

La MLS entiende especialmente bien ese fenómeno. Tras recibir una enorme exposición internacional por ser uno de los países anfitriones del Mundial 2026, mantener la actividad permite ofrecer una transición inmediata a los nuevos aficionados.

En lugar de esperar varias semanas, los seguidores pueden continuar viendo fútbol con figuras internacionales, jóvenes promesas y futbolistas que participaron en la Copa del Mundo.

La Liga MX también encuentra beneficios. Muchos seleccionados mexicanos regresan con mayor reconocimiento entre la afición, mientras que los clubes aprovechan el momento para presentar refuerzos, lanzar campañas de abonados y generar conversación en redes sociales cuando el interés por el deporte alcanza uno de sus puntos más altos del año.

Competir contra el Mundial también implica riesgos importantes

No obstante, la estrategia tiene un costo evidente. Ningún torneo de clubes puede igualar la atención mediática que genera una Copa del Mundo. Los partidos de liga suelen quedar relegados en la conversación pública, especialmente cuando coinciden con semifinales o la gran final del Mundial.

El reto también alcanza a las televisoras y plataformas de streaming, que deben distribuir sus recursos entre coberturas mundialistas y transmisiones de las ligas locales. Como consecuencia, algunos encuentros reciben menor promoción y reducen su impacto entre los aficionados.

Otro factor importante es el estado físico de los jugadores. Muchos futbolistas llegan directamente desde el Mundial con poco tiempo para descansar o incorporarse a la pretemporada de sus equipos.

Esa situación obliga a los entrenadores a gestionar cuidadosamente las cargas de trabajo para evitar lesiones durante las primeras jornadas.

Aun con esos desafíos, tanto la MLS como la Liga MX parecen convencidas de que los beneficios superan los riesgos.

El objetivo no consiste en competir contra la Copa del Mundo, sino en mantenerse presentes cuando el fútbol domina la conversación deportiva.

Si logran ofrecer partidos atractivos, nuevos fichajes y proyectos competitivos, podrán convertir el entusiasmo generado por el Mundial en un impulso para toda la temporada.

El verdadero veredicto llegará dentro de algunos meses. Si las cifras de asistencia, audiencia y consumo digital crecen, ambas ligas habrán demostrado que comenzar antes del final del Mundial fue una apuesta acertada. Si ocurre lo contrario, el debate sobre el calendario volverá a instalarse de cara al próximo gran torneo internacional.

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