El millonario negocio de McGregor: cuánto cobró por cada segundo de pelea

La pelea duró apenas 69 segundos, pero dejó jugosas ganancias para el irlandés en el enfrentamiento que marcó su regreso al octágono y la UFC.

McGregor se llevó a casa una cifra millonaria | IAN MAULE / GETTY IMAGES VIA AFP

Cinco años de espera, un hype descomunal y apenas 69 segundos para que todo se viniera abajo. Conor McGregor regresó al octágono en el T-Mobile Arena de Las Vegas para enfrentar a Max Holloway en la revancha de UFC 329. Lo que se suponía sería una noche de gloria terminó en drama puro cuando el irlandés se lesionó la rodilla derecha y el combate tuvo que detenerse casi de inmediato. La pelea, que muchos fans llevaban lustros pidiendo, se esfumó antes de que el público pudiera acomodarse en su asiento.

El nocaut técnico llegó tras esa lesión que dejó a McGregor sin poder continuar, en lo que fue su primera aparición competitiva desde 2021. Y aunque el desenlace fue amargo para “The Notorious”, lo que dejó esta función en materia económica es simplemente para no creerlo.

Los números que hicieron explotar las redes

Se estima que McGregor se llevó una bolsa garantizada de al menos $15 millones de dólares por su participación en la pelea, una cifra que ya de por sí suena descomunal para cualquier deportista. Pero cuando se divide ese monto entre los 69 segundos que duró el combate, el resultado es todavía más difícil de digerir.

Cada segundo dentro del octágono le representó a McGregor unos $217,000 dólares, una cantidad que muchas personas no ganan ni en varios años de trabajo. Holloway, por su parte, recibió una bolsa menor, de unos $5 millones de dólares, pero eso no significa que su noche haya sido mala en términos financieros. Al hacer la misma división, el hawaiano se embolsó cerca de $72,000 dólares por segundo, una cifra que sigue siendo una locura para casi cualquier estándar.

Una pelea corta que deja huella en la historia de la UFC

El evento completo terminó rompiendo récords de taquilla, superando los $25 millones de dólares recaudados solo por las entradas, lo que confirma que el regreso de McGregor generó un interés mediático fuera de serie sin importar lo breve que resultó el enfrentamiento. La lesión en la rodilla derecha del irlandés apagó las luces del combate en un abrir y cerrar de ojos, dejando a los aficionados con más preguntas que respuestas sobre lo que viene para su carrera.

Lo cierto es que, más allá del resultado deportivo, esta pelea quedará marcada como uno de los ejemplos más llamativos de cuánto puede pesar un nombre en el negocio del deporte. Ganar o perder en apenas un minuto puede no cambiar el marcador de toda una carrera, pero sí puede transformar por completo la cuenta bancaria de quien sube al octágono.

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