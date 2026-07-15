¿Por qué no ha podido debutar Karim López con los Grizzlies en la NBA Summer League?

Una inesperada lesión ha mantenido al joven basquetbolista mexicano alejado de las duelas en estos días. Te explicamos qué ocurrió y cuándo podría jugar

Karim López junto a Cameron Boozer / Chris Gardner / Getty Images via AFP)

El sueño de ver a Karim López con el uniforme de los Memphis Grizzlies tendrá que esperar un poco más. El mexicano, quien hizo historia al convertirse en el primer jugador de México seleccionado en la primera ronda del NBA Draft, continúa sin debutar en la NBA Summer League 2026 debido a una lesión en la pantorrilla derecha que arrastra desde antes del Draft.

A finales de junio, el basquetbol mexicano celebró uno de sus mayores hitos. López, originario de Hermosillo, Sonora, fue elegido con la selección número 21 global del NBA Draft 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en alcanzar la NBA mediante la primera ronda y logrando esa hazaña con apenas 19 años. Su llegada a Memphis despertó grandes expectativas entre los aficionados de México al llamado ‘deporte ráfaga’ y la comunidad latina en EE.UU.

¿Por qué Karim López no ha jugado con los Grizzlies?

Sin embargo, su estreno con los Grizzlies se ha retrasado. Memphis disputó primero la Salt Lake City Summer League y posteriormente comenzó su participación en la NBA Summer League de Las Vegas, pero López no ha visto acción en ninguno de los primeros encuentros del equipo.

La razón es una lesión en la pantorrilla derecha sufrida durante el proceso previo al Draft. Aunque no se trata de una molestia reciente, la franquicia ha optado por manejar su recuperación con cautela para evitar una recaída y asegurar que llegue en óptimas condiciones al campamento de entrenamiento y al inicio de la temporada regular de la NBA.

Mientras tanto, López permanece con el equipo en Las Vegas y continúa con su rehabilitación física. Los Grizzlies no han descartado que pueda disputar alguno de los partidos restantes de la Summer League, donde todavía tienen compromisos frente a Golden State Warriors y Atlanta Hawks.

La Summer League, una vitrina para los novatos

La NBA Summer League es el escenario donde las franquicias evalúan a sus jugadores jóvenes antes de la temporada oficial. El torneo reúne principalmente a novatos, jugadores de segundo año y elementos procedentes de la G League, quienes buscan demostrar que pueden ganarse un lugar en la rotación del primer equipo.

Desde 2007, Las Vegas alberga la liga de verano oficial de la NBA, aunque también continúan celebrándose torneos como el California Classic y la Salt Lake City Summer League. Además de servir como laboratorio para las franquicias, el certamen permite a los aficionados conocer a las futuras figuras de la liga.

La ausencia del mexicano ha coincidido con el protagonismo de Cameron Boozer, la otra selección de primera ronda de los Grizzlies, quien ha superado los 20 puntos en dos de sus primeros tres partidos en Las Vegas. Sin embargo, dentro de la organización consideran a López una pieza importante del nuevo proyecto deportivo.

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