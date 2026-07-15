Vozinha al Inter Miami no sería una apuesta descabellada: así le fue a las Garzas con arqueros veteranos

Vozinha tiene 40 años, pero Inter Miami ya ganó títulos apostando por arqueros veteranos con liderazgo y experiencia internacional

Vozinha, el símbolo de los caboverdianos | Buda Mendes | Getty Images vía AFP

La posibilidad de que Vozinha llegue al Inter Miami CF ha generado sorpresa entre algunos aficionados por su edad, pero el historial reciente de las Garzas demuestra que la veteranía bajo los tres palos ha sido una de las claves de su crecimiento.

El arquero de Cabo Verde, de 40 años, brilló en la Copa Mundial 2026 que está jugando sus ronda de semifinales y ahora aparece como una opción real para reforzar una posición que perdió experiencia tras las salidas de Óscar Ustari y William Yarbrough.

Más que una apuesta sentimental, su fichaje encajaría en una política que el club de la Florida viene aplicando desde su nacimiento.

Inter Miami ya confió en varios porteros veteranos

Desde su temporada inaugural,la franquicia ha buscado equilibrio entre talento y experiencia. El primer guardameta titular fue Luis Robles, quien llegó con 36 años y asumió incluso la capitanía del equipo.

Posteriormente apareció el neerlandés Nick Marsman, encargado de aportar estabilidad durante la transición deportiva del club.

La fórmula alcanzó su punto más exitoso con Óscar Ustari. El argentino arribó con 38 años, disputó 41 partidos, registró 10 porterías a cero y fue pieza fundamental en la conquista de la MLS Cup 2025.

Incluso destacó en el Mundial de Clubes con atajadas decisivas y un penal detenido en un momento de máxima presión.

El club también incorporó a William Yarbrough, otro arquero de 36 años que reforzó la rotación defensiva y formó parte del plantel campeón. Con la marcha consecutiva de ambos, el vestuario perdió dos voces experimentadas, algo que la directiva busca recuperar de cara al segundo semestre de 2026.

Lo que Vozinha aportaría después del Mundial 2026

El veterano caboverdiano llega respaldado por una actuación mundialista que elevó su reputación internacional. Cabo Verde empató con España y Uruguay, avanzó a la fase de eliminación directa y llevó a Argentina hasta la prórroga en un partido disputado en Miami.

En ese encuentro, Vozinha realizó 10 atajadas, incluidas cinco intervenciones ante Lionel Messi, y terminó el torneo con 18 salvadas, la tercera mejor cifra entre los porteros con mayor actividad en la competencia.

Además del rendimiento deportivo, existe un factor económico favorable. Vozinha es agente libre, por lo que Inter Miami no tendría que pagar transferencia. Su valor de mercado es bajo para los estándares de la MLS y permitiría reforzar la plantilla sin comprometer espacio salarial.

También aporta un inesperado impacto mediático. Su desempeño en el Mundial disparó su popularidad digital hasta alcanzar 28.2 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndolo en uno de los arqueros con mayor alcance internacional del torneo. Para una franquicia que combina resultados deportivos con proyección global de marca, ese dato no es menor.

Con un calendario exigente que incluye MLS, Leagues Cup y futuras competencias internacionales,Inter Miami necesita una alternativa confiable detrás de Dayne St. Clair. La historia reciente del club demuestra que los arqueros veteranos no solo han tenido espacio en las Garzas, sino que han sido protagonistas de sus momentos más importantes.

Por eso, la llegada de Vozinha estaría mucho más cerca de una decisión estratégica que de una simple apuesta arriesgada.

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