Los números de Lamine Yamal que contrastan con la España finalista

España ya está en la final, pero Lamine Yamal sigue sin explotar como se esperaba en el Mundial 2026.

Lamine no ha mostrado su mejor versión en el Mundial | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

España está en la final del Mundial 2026 y lo hizo de la manera más contundente posible, tumbando a la Francia de Kylian Mbappé con un contundente 2-0 en semifinales. La Roja llega a este partido decisivo con un funcionamiento colectivo casi perfecto, algo que se nota en cada línea del equipo y que ha convertido a Luis de la Fuente en el gran arquitecto de este proyecto. Sin embargo, dentro de ese engranaje hay una pieza que sigue sin encender del todo, y esa pieza tiene nombre y apellido: Lamine Yamal.

El extremo del Barcelona fue justamente protagonista en la apertura del marcador ante los franceses. Una de sus habituales incursiones por la banda derecha terminó provocando el penal que cometió Lucas Digne y fue transformado en gol por Mikel Oyarzabal.

El peso real de Yamal en el juego colectivo, más allá del penal

Lo que llama la atención, sin embargo, es que ese aporte puntual no se ha traducido en números que reflejen el protagonismo que se esperaba de él. Yamal ha disputado absolutamente todos los partidos de España en este Mundial, algo que confirma la confianza absoluta que De la Fuente tiene en su joven figura. El problema es que, en materia estadística, su rendimiento se ha quedado corto frente a las expectativas que él mismo generó tras una temporada brillante con el Barcelona.

Su único gol en todo el torneo sigue siendo el que anotó en la fase de grupos frente a Arabia Saudita, y desde entonces no ha vuelto a ver puerta. Contra Francia incluso llegó a marcar, pero el tanto fue anulado por fuera de juego, un detalle que resume bastante bien su Mundial hasta ahora. Ante los franceses completó los 90 minutos con cero remates a puerta y cero asistencias, aunque sí ganó el penal que abrió el camino hacia la final.[si]

Cero asistencias en un Mundial que le exige más

Uno de los datos que más pesa en este análisis es que Yamal es reconocido mundialmente por su capacidad para servir goles a sus compañeros, y precisamente esa faceta ha desaparecido por completo en esta Copa del Mundo. Su registro de asistencias en el torneo es de cero, algo que contrasta fuertemente con la imagen del jugador que rompió récords de precocidad en Europa. Contra Francia sí dejó sensaciones positivas, encarando constantemente y siendo un dolor de cabeza para la defensa rival, pero eso todavía no se refleja en el marcador.

España ya tiene su boleto para la gran final, y ese logro colectivo es innegable. Ahora queda pendiente que su joven estrella termine de aparecer en el momento más importante, algo que el propio jugador sabe y que probablemente intentará revertir en el partido más grande de su carrera hasta el momento.

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