Jobe Bellingham, el hermano de Jude Bellingham que pudo haber jugado con Inglaterra el Mundial 2026

El joven mediocampista inglés vive un rápido crecimiento en el Borussia Dortmund, pero una decisión técnica lo dejó fuera de la Copa del Mundo

Jobe Bellingham sigue los pasos de Jude / Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

El apellido Bellingham volvió a estar en boca de todos durante el Mundial 2026. Mientras Jude se consolidó como una de las grandes figuras de Inglaterra, muchos aficionados se preguntaron por qué Jobe Bellingham no apareció en la convocatoria de los Three Lions. El menor de la familia también es considerado una de las promesas más importantes del futbol inglés y estuvo cerca de dar el salto a la selección absoluta.

Con apenas 20 años, Jobe Bellingham nació el 23 de septiembre de 2005 en Stourbridge, Inglaterra. Mide 1.91 metros, juega como centrocampista y actualmente milita en el Borussia Dortmund, el mismo club alemán que impulsó la carrera de Jude antes de fichar por el Real Madrid. Su estatura, potencia física y capacidad para recuperar balones lo han convertido en uno de los jóvenes con mayor proyección en Europa.

¿Jobe Bellingham y Jude Bellingham son hermanos?

Sí. Jobe es el hermano menor de Jude Bellingham. Ambos son hijos de Denise y Mark Bellingham y comenzaron su formación en la academia del Birmingham City, donde rápidamente llamaron la atención por su talento. Sin embargo, cada uno ha construido su propio camino dentro del futbol profesional.

Jude dio el salto al Borussia Dortmund con apenas 16 años y posteriormente se convirtió en estrella del Real Madrid y de la selección inglesa. Jobe siguió una ruta distinta: primero pasó por el Sunderland, donde acumuló experiencia en el fútbol inglés, antes de fichar por el conjunto alemán para continuar su desarrollo en la Bundesliga.

¿Por qué Jobe Bellingham no jugó el Mundial 2026?

Aunque su nombre apareció entre los candidatos para integrar la selección de Inglaterra, Jobe Bellingham no fue convocado al Mundial 2026. La decisión respondió principalmente a criterios deportivos del entrenador Thomas Tuchel, quien apostó por un mediocampo con mayor experiencia internacional.

La competencia en esa zona del campo era especialmente exigente. Inglaterra contaba con futbolistas consolidados como su propio hermano, Declan Rice y otros jóvenes que ya acumulaban minutos con la selección absoluta, por lo que Jobe no logró hacerse un espacio en la lista definitiva pese a su crecimiento en el Borussia Dortmund.

Además, a diferencia de Jude, cuya carrera ya está consolidada entre la élite mundial y que hoy pelea por convertirse en el próximo Balón y Bota de Oro, Jobe todavía atraviesa una etapa de formación. Su perfil ha sido más discreto, aunque sus actuaciones en Alemania y sus condiciones físicas han despertado el interés de aficionados y especialistas, que ven en él a un mediocampista con un enorme margen de evolución y apunta a convertirse en una pieza importante para Inglaterra en los próximos años.

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