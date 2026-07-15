La MLS regresa con El Tráfico y cinco clásicos imperdibles tras el Mundial 2026

La MLS vuelve tras siete semanas de pausa con clásicos, derbis y el posible debut de nuevas figuras internacionales

LA Galaxy recibe al América en amistoso | Olivia Vanni | Getty Images vía AFP

Después de siete semanas de pausa por la Copa Mundial que está en sus semifinales, la Major League Soccer (MLS) retoma su temporada regular con una jornada cargada de rivalidades históricas, equipos en plena pelea por los playoffs y figuras que podrían cambiar el rumbo del campeonato.

El regreso del fútbol estadounidense se producirá entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio, aprovechando los días libres previos a la gran final del Mundial en la que España ya obtuvo su lugar al vencer a Francia 2-0.

Entre los duelos más esperados destacan el Clásico Canadiense, el Derbi de Cascadia y una nueva edición de El Tráfico, considerado el enfrentamiento más mediático de la liga.

Los clásicos que marcan el regreso de la MLS

La actividad comenzará el jueves 16 de julio con cuatro partidos de alto voltaje. El primero será el CF Montréal vs. Toronto FC a las 7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CT / 4:30 p.m. PT, un duelo directo entre dos equipos empatados con 14 puntos en la Conferencia Este.

Más tarde, el Chicago Fire FC recibirá al Vancouver Whitecaps FC a las 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT. Vancouver llega como uno de los colíderes del Oeste, mientras que Chicago confía en el goleador Hugo Cuypers, líder anotador de la MLS con 13 tantos.

A la misma hora se disputará el Derbi de la I-70 entre St. Louis CITY SC y Sporting Kansas City, dos equipos necesitados de puntos para mantenerse en la lucha por los puestos de postemporada.

La jornada del jueves cerrará con el Seattle Sounders FC vs. Portland Timbers a las 10:30 p.m. ET / 9:30 p.m. CT / 7:30 p.m. PT.

El regreso de Cristian Roldan tras su participación con la selección de Estados Unidos que cayó ante Bélgica en octavos de final 1-2 y la presencia del noruego Kristoffer Velde añaden un atractivo especial al clásico más tradicional del noroeste del Pacífico.

Nashville y Atlanta abren paso a El Tráfico

El viernes 17 de julio arrancará con el Nashville SC vs. Atlanta United a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT. Nashville lidera la Conferencia Este con 33 puntos gracias a los nueve goles de Sam Surridge, mientras que Atlanta inicia una nueva etapa bajo la dirección de Gerardo “Tata” Martino.

La semana alcanzará su punto máximo con LA Galaxy vs. Los Angeles FC a las 10:30 p.m. ET / 9:30 p.m. CT / 7:30 p.m. PT. LAFC llega con dos figuras de talla internacional: Son Heung-min, líder de asistencias de la liga, y el goleador Dénis Bouanga.

Con seis partidos cargados de rivalidad y talento internacional, la MLS busca recuperar inmediatamente el ritmo competitivo y volver a colocarse en el centro de atención del público latino en Estados Unidos tras el paréntesis mundialista.

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