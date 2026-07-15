Las lecciones que España aprendió en semifinales rumbo a la final del Mundial

La victoria sobre Francia dejó mucho más que el pase a la final: confirmó la madurez táctica y el crecimiento de España

España Y Lo Que Aprendió Ante Francia | Lars Baron | Getty Images vía AFP

La selección de España no solo consiguió su boleto a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia. El partido disputado en Arlington, Texas, correspondiente a la ronda de semifinales dejó enseñanzas que pueden resultar decisivas en la búsqueda del campeonato.

La selección dirigida por Luis de la Fuente confirmó que ha evolucionado más allá de su tradicional estilo de posesión y ahora combina inteligencia táctica, equilibrio defensivo y capacidad para adaptarse a diferentes escenarios, lo que confirmó que España es una pesadilla para Francia.

Esa transformación quedó reflejada en una actuación convincente frente a una de las plantillas más talentosas del torneo.

España confirmó que sabe ganar de diferentes maneras

1. La posesión volvió a ser una herramienta, no un objetivo

Durante muchos años, España fue identificada por monopolizar el balón. En esta semifinal quedó claro que la circulación ya no busca únicamente acumular pases, sino controlar el ritmo del encuentro.

La Roja administró los tiempos con inteligencia para impedir que Francia encontrara espacios donde pudiera explotar la velocidad de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

2. La presión tras pérdida alcanzó un nivel sobresaliente

Cada recuperación francesa encontraba una inmediata reacción española. El bloque avanzaba de manera coordinada para rodear al rival y recuperar la pelota antes de que pudiera iniciar una transición ofensiva.

Esa presión colectiva neutralizó una de las principales fortalezas del conjunto francés.

3. La defensa ya es tan importante como el ataque

Aunque los goles de España llegaron por conducto de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, gran parte del mérito estuvo en la seguridad defensiva.

La línea encabezada por Unai Simón volvió a mantener la portería en cero y respondió con personalidad incluso en los minutos finales, cuando Francia buscó descontar con mayor insistencia.

Estas fortalezas pueden acercar a la Roja al campeonato

4. Luis de la Fuente ganó el duelo táctico

El seleccionador español diseñó un plan que limitó prácticamente todas las virtudes del rival. Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo dominaron el mediocampo, mientras el equipo evitó caer en un partido de ida y vuelta que habría favorecido a los franceses. La capacidad para adaptar el planteamiento según el adversario representa una de las mayores fortalezas de esta selección.

5. España llega fortalecida en lo mental

Más allá del resultado, la semifinal mostró un equipo sereno en los momentos de mayor presión. Incluso después del gol anulado a Lamine Yamal, los jugadores mantuvieron la concentración y continuaron ejecutando el plan sin precipitarse. Esa madurez competitiva suele marcar diferencias en las finales mundialistas.

Ahora el mayor desafío será mantener ese mismo nivel en el partido por el título. España ya demostró que puede dominar la posesión, defender con orden, presionar de forma coordinada y gestionar los tiempos ante rivales de máxima exigencia.

Si consigue repetir esas cinco enseñanzas en la final del Mundial 2026, la Roja tendrá argumentos suficientes para volver a levantar la Copa del Mundo y confirmar que esta generación también merece un lugar entre las más grandes de la historia del fútbol.

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