¿Qué necesita Guatemala para avanzar en el Premundial sub-20?

El formato del campeonato establece que los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a los cuartos de final.

El equipo chapín sueña con avanzar | X: @fedefut_oficial

La selección Sub-20 de Guatemala llegará a la última jornada de la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf con opciones de avanzar a los cuartos de final. Después de recuperarse de la derrota sufrida en el debut, el equipo dirigido por Sebastián Bini mantiene intactas sus posibilidades y afrontará un partido decisivo frente al anfitrión, México.

El conjunto guatemalteco comenzó su participación con una caída por la mínima frente a Costa Rica, un resultado que complicó su panorama desde el inicio. Sin embargo, en la segunda fecha reaccionó con una victoria por 4-0 sobre Antigua y Barbuda, un triunfo que también mejoró su diferencia de goles y lo devolvió a la pelea por uno de los boletos disponibles.

¿Qué necesita Guatemala para avanzar a la siguiente ronda?

Con tres puntos en la clasificación, Guatemala ocupa el segundo lugar del Grupo B gracias a su mejor diferencia de goles respecto a Costa Rica, que también suma tres unidades. México, con dos victorias en igual cantidad de encuentros, ya aseguró su presencia en los cuartos de final como líder del grupo.

El escenario más claro para la Bicolor es ganar su último compromiso. Si derrota a México, alcanzará seis puntos y asegurará su clasificación entre los dos primeros de la zona, sin depender de ningún otro resultado.

En cambio, un empate dejaría a Guatemala con cuatro unidades y abriría distintos escenarios. En ese caso, el desenlace dependerá de lo que ocurra en el encuentro entre Costa Rica y Antigua y Barbuda, además de la diferencia de goles y otros criterios de desempate establecidos por la organización del torneo.

Una derrota también obligaría a Guatemala a mirar el resto de los grupos. Con tres puntos, podría terminar en el tercer puesto y tendría que esperar ser uno de los dos mejores terceros de toda la fase para seguir en competencia.

El formato del campeonato establece que los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a los cuartos de final, junto con los dos mejores equipos que finalicen en la tercera posición. Esa instancia marcará el inicio de la fase de eliminación directa.

Además del objetivo inmediato de avanzar de ronda, Guatemala persigue un premio mayor. Los cuatro equipos que alcancen las semifinales obtendrán un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, mientras que el campeón del torneo también conseguirá la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Te puede interesar