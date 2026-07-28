¡Patada a la cabeza! La expulsión de Liceaga que encendió el México vs Costa Rica

La selección mexicana sub-20 venció 2-0 a Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc, pese a jugar gran parte del encuentro con diez hombres tras la expulsión de Juan Sebastián Liceaga

La selección mexicana sub-20 tuvo que disputar prácticamente todo el segundo tiempo con diez jugadores durante su victoria 2-0 sobre Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc, luego de que el guardameta Juan Sebastián Liceaga recibiera la tarjeta roja por una fuerte entrada fuera de su área.

La acción se produjo alrededor del minuto 50, cuando Gabriel Sibaja aprovechó un pase largo y buscó ganar la espalda de la defensa mexicana. Liceaga abandonó su portería con la intención de anticipar al atacante costarricense y cortar el avance antes de que quedara frente al arco.

Liceaga alcanzó el balón, pero dejó la pierna arriba

El arquero mexicano llegó primero a la pelota y consiguió despejarla; sin embargo, mantuvo la pierna levantada durante la continuación de la jugada y terminó golpeando a Sibaja a la altura de la cabeza y la nuca. El futbolista de Costa Rica cayó de inmediato sobre el terreno de juego.

¡México se queda con 10! El guardameta Juan Liceaga se va a las regaderas#ConcacafSub20 pic.twitter.com/6pDSfXeh4q — TUDN USA (@TUDNUSA) July 28, 2026

El árbitro central Guido Gonzales Jr. consideró que la acción puso en riesgo la integridad del rival y mostró la tarjeta roja directa. Liceaga manifestó su inconformidad con la determinación y solicitó que la jugada fuera revisada en el VAR, pero la expulsión se mantuvo.

México respondió con un jugador menos

La expulsión obligó al técnico Álex Diego a modificar su planteamiento para proteger la ventaja. El Tricolor ya se encontraba al frente en el marcador, pero tuvo que reorganizar su estructura y afrontar el resto del compromiso en inferioridad numérica.

Pese a quedarse con diez elementos, México consiguió ampliar la diferencia minutos después. Santiago Sandoval recibió dentro del área y sacó un disparo que se desvió en un defensor antes de superar al portero costarricense para colocar el 2-0.

La tarjeta roja dejará a Liceaga fuera, al menos, del siguiente compromiso contra Guatemala, a la espera de que la Concacaf determine si existe una sanción adicional por la naturaleza de la acción. México buscará cerrar la fase de grupos en el primer lugar y llegar a la ronda eliminatoria con la posibilidad de acercarse al boleto para el Mundial sub-20 de 2027.

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