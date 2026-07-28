Costa Rica vs México en vivo, Premundial sub 20 Concacaf 2026: en directo el partido de hoy 27 de julio

¿Cómo llegan los dos equipos al partido?

La selección mexicana llega a este compromiso después de golear 3-0 a Antigua y Barbuda en su primer compromiso dentro de la competencia, donde demostró que es muy superior a su rival. Por lo que tendrá el envión anímico por todo lo alto al sumar sus primeros tres puntos y teniendo buena química en el campo. Cabe mencionar que el conjunto mexicano tiene a su favor el hecho de jugar en casa y cuenta con el apoyo de su afición.

Por su parte, la selección de Costa Rica también inició la competencia con victoria, luego de imponerse por la mínima diferencia (1-0) a Guatemala en este mismo inmueble poblano. Por lo que sin duda será un encuentro muy llamativo por lo que puedan hacer los dos equipos para buscar el liderato del sector B.