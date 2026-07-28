Costa Rica vs México en vivo, Premundial sub 20 Concacaf 2026: en directo el partido de hoy 27 de julio
El Tricolor juvenil busca su segundo triunfo al hilo en la competencia para amarrar su pase a la siguiente instancia de la competencia
Alineaciones confirmadas de Costa Rica y México
México (4-2-3-1): Portero: S. Liceaga; defensas: L. Carmona, E. Soto, Carlos Hernández y J. Echilvestre; mediocampistas: H. Simeone, S. Inda, J. Sigala, S. Sandoval y H. Camberos; delantero: F. Valenzuela. DT. A. Diego
Costa Rica (4-2-3-1): Portero: I. Orourke; defensas: A. Espinoza, Y. Sosa, Matías Cordero y E. Brenes; mediocampistas: D. Aguilar, E. Hernández, W. Ramírez, K. Estrada y G. Siboja; delantero: D. Garro. DT. R. Row
México, obligado a ganar para tomar la cima del grupo
A pesar de que el tricolor goleó en su debut, el liderato del sector B lo tomó Guatemala luego de golear este día a Antigua y Barbuda por 4-1, sumando sus primeros tres puntos y con mejor diferencia de goles tras dos partidos, mientras que México y Costa Rica sabe que una victoria los pondría con un pie en la siguiente ronda.
¿Cómo llegan los dos equipos al partido?
La selección mexicana llega a este compromiso después de golear 3-0 a Antigua y Barbuda en su primer compromiso dentro de la competencia, donde demostró que es muy superior a su rival. Por lo que tendrá el envión anímico por todo lo alto al sumar sus primeros tres puntos y teniendo buena química en el campo. Cabe mencionar que el conjunto mexicano tiene a su favor el hecho de jugar en casa y cuenta con el apoyo de su afición.
Por su parte, la selección de Costa Rica también inició la competencia con victoria, luego de imponerse por la mínima diferencia (1-0) a Guatemala en este mismo inmueble poblano. Por lo que sin duda será un encuentro muy llamativo por lo que puedan hacer los dos equipos para buscar el liderato del sector B.
¿A qué hora juega Costa Rica vs México y dónde ver el partido del Premundial sub 20, hoy 27 de julio?
El duelo entre ticos y mexicanos está programado para llevarse a cabo este lunes 27 de julio, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se conocerá el futuro del cuadro juvenil dirigido por Álex Diego.
Costa Rica vs México: ¿Dónde ver en vivo el partido del Premundial sub 20 Concacaf 2026?
Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Costa Rica y México en la segunda fecha de la fase de grupos del Premundial de Concacaf, debes seguir la transmisión de ESPN o bien, su plataforma de streaming, Disney+.
¿A qué hora juega Costa Rica vs México y dónde ver el partido del Premundial sub 20, hoy 27 de julio?
El duelo entre ticos y mexicanos está programado para llevarse a cabo este lunes 27 de julio, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se conocerá el futuro del cuadro juvenil dirigido por Álex Diego.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Costa Rica y la selección mexicana en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la jornada 2 del Grupo B de la fase de grupos del Premundial de Concacaf sub 20, con miras a la Copa del Mundo de la categoría y el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.