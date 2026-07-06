Estados Unidos

Balogun y la polémica: quiénes criticaron la anulación de su tarjeta roja

Publicado por Julian Castillo

UEFA y Bélgica cargaron contra FIFA tras la anulación de la sanción a Balogun, en una polémica que ya sacude al Mundial.

Balogun podrá jugar ante Bélgica | JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES VIA AFP


La decisión de la FIFA de suspender temporalmente la ejecución de la sanción a Balogun detonó una crisis de credibilidad en pleno Mundial; en los últimos días, voces institucionales, entrenadores y exfutbolistas salieron a cuestionar el criterio aplicado. Esta polémica no solo cambió la composición del once titular de Estados Unidos para el duelo frente a Bélgica, sino que abrió una disputa pública entre confederaciones y federaciones que pedían explicaciones claras. 

¿Por qué UEFA y la federación belga calificaron la decisión como “injustificable”?

UEFA consideró que la medida vulnera la certeza de las reglas y socava la integridad del torneo. El organismo europeo dijo que levantar una suspensión automática tras una roja cruza una línea grave y advirtió que este precedente puede poner en peligro la igualdad de trato entre selecciones en la Copa del Mundo. 

La Federación Real Belga (RBFA) se mostró “asombrada” y anunció que estaba investigando todas las opciones, incluido estudiar acciones legales para proteger los derechos de su selección. La RBFA afirmó que la decisión contradice las normas y los circulares del Mundial 2026 y dejó claro que buscaría salvaguardar el principio de fair play. 

¿Qué dijo el entrenador de Bélgica?

Entrenadores como Rudi Garcia, seleccionador de Bélgica, calificaron la medida con incredulidad y críticas abiertas; Garcia bromeó amargamente que parecía una “broma del 1 de abril” de la FIFA y pidió coherencia reglamentaria. 

Además, técnicos de otras selecciones y comentaristas resaltaron que nunca habían visto una suspensión automática revertida en un contexto de eliminación directa

¿Qué dice el cuerpo técnico y el entorno de Estados Unidos?

Mauricio Pochettino y el staff del USMNT apoyaron la decisión, argumentando que el equipo ya había sido castigado al jugar 30–35 minutos con uno menos tras la roja y que la reversión permite recuperar a su máximo goleador. Desde el entorno estadounidense defendieron que Balogun ya sufrió la consecuencia competitiva y que la medida era justa

Figuras veteranas y comentaristas señalaron un riesgo reputacional para la FIFA si la decisión se percibe como influenciable por presiones externas; algunos mencionaron que decisiones disciplinarias deben basarse en procedimientos documentados y no en excepciones. Se puso sobre la mesa el temor a que la disciplina pueda variar según influencia y momento del torneo

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