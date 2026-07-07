Conor Benn aprovecha la eliminación de México en el Mundial para atacar a Ryan García

La eliminación de México en el Mundial desata las burlas de Conor Benn contra Ryan García previo a su esperado combate.

Benn está convencido de que le arrebatará su cinturón a Ryan García | Claro Sports

¿Qué pasa cuando un boxeador encuentra munición fuera del ring para provocar a su rival? Eso es exactamente lo que hizo Conor Benn. La eliminación de México en el Mundial se convirtió en la excusa perfecta para que el británico lanzara una nueva ronda de burlas contra Ryan García, su próximo rival sobre el cuadrilátero.

La rivalidad entre ambos ya venía cargada de tensión, pero Benn decidió mezclar fútbol y boxeo para intensificar la guerra psicológica previo a la pelea. García, de ascendencia mexicana y con una base de aficionados que vibra con cada Copa del Mundo, se convirtió en blanco fácil para las redes sociales del “Destroyer”.

¿Qué dijo Conor Benn sobre la eliminación de México?

Benn aprovechó la salida temprana de México del Mundial para publicar mensajes burlones dirigidos directamente a García. El británico utilizó memes y comentarios sarcásticos vinculando el fracaso futbolístico con la próxima derrota que, según él, sufrirá su rival en el boxeo.

La estrategia de Benn es vista por algunos como un golpe bajo calculado que busca sacar de sus casillas al mexicano . No es la primera vez que un boxeador usa el fútbol como arma psicológica antes de una pelea grande, pero pocas veces se ha visto con este nivel de intensidad y frecuencia en redes.

It’s coming home 🦁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – just like your belt will be coming home with me in September you clown https://t.co/H3Eea8wYYC — Conor Nigel Benn (@ConorNigel) July 6, 2026

García no se quedó callado. El californiano respondió con la misma moneda, defendiendo tanto su nacionalidad como su capacidad dentro del ring. Sus mensajes mezclaron orgullo cultural con confianza absoluta en el resultado de la pelea.

Esta guerra de declaraciones ha elevado el interés mediático en torno al combate, generando millones de interacciones en plataformas como X e Instagram. García dejó claro que las burlas de Benn solo le dan más motivación para la contienda.

Boxing is one on one, the reason I started boxing, no one to lean on. I’m ending you https://t.co/yY0AOtsJXz — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) July 6, 2026

¿Por qué esta pelea genera tanta expectativa?

Conor Benn vs Ryan García representa el choque de dos personalidades explosivas dentro del boxeo actual. Ambos poseen estilos ofensivos, gran velocidad de manos y un carisma que trasciende el deporte, factores que multiplican el morbo mediático del enfrentamiento.

La combinación de talento técnico y provocación extradeportiva recuerda a rivalidades históricas donde el trash talk se convirtió en parte esencial de la promoción. El componente cultural añadido por la eliminación de México en el Mundial le dio a esta pelea una dimensión que va más allá del boxeo puro.

¿Qué está en juego en Conor Benn vs. Ryan García?

En esta pelea más allá de que se pondrá a prueba el manejo emocional de ambos boxeadores, también hay un cinturón en juego. Hay que recordar que el polémico Ryan García es el actual Campeonato Mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por lo que este combate es una defensa de título.

Es precisamente por este motivo que García deberá demostrar que puede canalizar la rabia generada por las burlas en rendimiento dentro del ring, mientras Benn buscará probar que su verborrea tiene respaldo con los puños.

El combate se vuelve doblemente atractivo: no solo hay un título o bolsa millonaria en disputa, sino también una cuestión de orgullo nacional tras la eliminación mundialista. Esa mezcla de fútbol y boxeo convierte a esta pelea en uno de los eventos más comentados de la temporada.

La cuenta regresiva ya comenzó, y cada declaración suma más presión a un enfrentamiento que promete fuegos artificiales dentro y fuera del cuadrilátero.

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