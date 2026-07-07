¿Vozinha y Messi juntos? Razones por las que el portero de Cabo Verde llegaría al Inter Miami

El futuro de Vozinha podría estar en la MLS. Su condición de agente libre, su actuación en el Mundial 2026 y el interés de este club alimentan los rumores

Vozhina podría ser compañero de Messi en la MLS / Melo Moreira / AFP

El nombre de Vozinha ha dejado de ser una sorpresa exclusiva del Mundial 2026 para convertirse en uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Tras sus memorables actuaciones con la selección de Cabo Verde, el experimentado guardameta de 40 años aparece en la órbita de Inter Miami, un movimiento que abriría la posibilidad de verlo compartir vestidor con Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS).

El interés no surge únicamente por el impacto mediático que dejó el arquero africano durante la Copa del Mundo. Diversos medios internacionales aseguran que la directiva encabezada por David Beckham sigue de cerca su situación contractual. La gran ventaja para la franquicia de Florida es que Vozinha quedó como agente libre después de finalizar su vínculo con el GD Chaves el pasado 30 de junio, lo que facilitaría cualquier negociación.

Un fichaje de bajo riesgo para Inter Miami

La condición de agente libre convierte al guardameta caboverdiano en una oportunidad atractiva para cualquier club. Inter Miami no tendría que pagar una transferencia, por lo que podría concentrar la negociación en el salario y la duración del contrato, una fórmula que encaja con la planificación deportiva de la MLS y ofrece mayor flexibilidad para reforzar la plantilla.

Además del aspecto económico, el veterano arquero aportaría experiencia internacional. Su desempeño frente a selecciones como Argentina durante el Mundial demostró que todavía puede competir al máximo nivel. Sus intervenciones evitaron una derrota más amplia para Cabo Verde y llamaron la atención de aficionados, analistas y directivos.

Otro factor que fortalece los rumores es el perfil que suele buscar Inter Miami. Desde la llegada de Messi, el club ha combinado estrellas internacionales con futbolistas de amplia trayectoria capaces de aportar liderazgo inmediato. Vozinha encaja en ese perfil por su recorrido en el fútbol de Portugal y Chipre, además de su experiencia como referente de la selección caboverdiana.

La historia también tiene un componente especial. Antes del duelo mundialista contra Argentina, Vozinha reconoció públicamente su admiración por Messi y aseguró que, aunque Cristiano Ronaldo representa el máximo ejemplo de disciplina y esfuerzo, el capitán argentino es “único”. Ahora, el destino podría llevarlo de enfrentarlo a entrenar diariamente junto al campeón del mundo.

Sin embargo, el posible fichaje todavía permanece en la fase de especulación. Aunque existen reportes sobre el interés de Inter Miami y el contexto contractual favorece una negociación, hasta el momento, el club no ha anunciado conversaciones oficiales ni un acuerdo con el guardameta. También han surgido versiones que lo vinculan con equipos de la Serie B de Brasil, por lo que su futuro continúa abierto.

Por ahora, la posibilidad de ver a Vozinha defendiendo el arco de Inter Miami junto a Lionel Messi reúne varios elementos que la hacen creíble: un Mundial que elevó su cotización, la libertad para negociar con cualquier equipo, el interés reportado desde Portugal y la necesidad del club estadounidense de sumar experiencia. Falta el paso definitivo, pero las condiciones están dadas para que uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026 se convierta en el nuevo compañero del astro argentino.

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