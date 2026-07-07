Suiza vs Colombia: las claves que pueden llevar a Colombia a los cuartos de final del Mundial

Colombia enfrenta a Suiza con argumentos futbolísticos para avanzar. Estas son las claves tácticas que pueden marcar la diferencia en los octavos de final

Seleccin De Colombia Busca Los Cuartos De Final´| Juan Mabromata | AFP

La selección Colombia afronta un desafío de alto nivel ante Suiza en busca de llegar a la ronda de los cuartos de final del Mundial 2026, pero también llega con argumentos suficientes para soñar con el boleto a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, quien recién cumplió los 50 partidos con Colombia, ha mostrado equilibrio, solidez defensiva y variantes ofensivas durante el torneo, cualidades que serán determinantes frente a un rival disciplinado y difícil de desordenar.

Si los cafeteros logran imponer su estilo de fútbol y ejecutar correctamente su plan de partido con un ataque apoyado por Luis Díaz de quien todavía se anhela su mejor versión, tendrán una oportunidad real de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Las claves de Colombia para eliminar a Suiza en el Mundial 2026

Neutralizar a Xhaka y aprovechar la movilidad en ataque

Gran parte del funcionamiento de Suiza pasa por los pies de Granit Xhaka. El experimentado mediocampista es el encargado de administrar el ritmo del encuentro y activar las transiciones ofensivas.

Por ello, Colombia necesitará ejercer una presión constante en la mitad del campo para impedir que el capitán helvético juegue con comodidad.

Jefferson Lerma y Gustavo Puerta aparecen como piezas fundamentales para cerrar espacios y recuperar el balón lo más arriba posible.

Si logran limitar la influencia de Xhaka, la selección sudamericana reducirá considerablemente el peligro de los europeos.

En ataque, la baja de Jhon Córdoba obliga a modificar la propuesta ofensiva, pero también abre nuevas posibilidades.

Luis Suárez ofrece mayor movilidad y capacidad para salir del área, lo que puede generar espacios para que Luis Díaz y Jhon Arias ataquen desde los costados con diagonales hacia el centro. Esa dinámica podría complicar a una defensa suiza acostumbrada a enfrentar delanteros de referencia fija.

Controlar las transiciones y administrar el desgaste físico

Otro aspecto decisivo será evitar los contragolpes. Suiza ha demostrado ser un equipo muy peligroso cuando recupera la pelota y lanza ataques rápidos con Dan Ndoye, Rubén Vargas y Breel Embolo. Para minimizar ese riesgo, Colombia deberá proyectar a sus laterales con inteligencia, evitando que ambos se sumen al ataque al mismo tiempo.

La administración del esfuerzo también jugará un papel importante. El conjunto colombiano llega con mayor desgaste tras viajar desde Kansas City hasta Vancouver, mientras que Suiza permaneció en la misma ciudad después de su compromiso anterior.

Esa diferencia obliga a Lorenzo a gestionar cuidadosamente los cambios durante la segunda mitad.

El ingreso de futbolistas como Richard Ríos o Juan Fernando Quintero puede aportar frescura y claridad cuando el partido entre en su tramo decisivo.

Si Colombia mantiene el orden defensivo, domina la posesión y aprovecha el talento individual de James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias, tendrá los recursos necesarios para superar a un rival que destaca por su disciplina, pero que también presenta espacios cuando se le obliga a defender durante largos periodos.

Más que un duelo de nombres, este partido apunta a definirse por la inteligencia táctica y la capacidad de adaptación sobre el terreno de juego.

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