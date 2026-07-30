Mauricio Pochettino se acerca a renovar con Estados Unidos hasta 2030

La Federación de Fútbol de Estados Unidos trabaja para extender el contrato del técnico argentino después de la participación del equipo en la Copa del Mundo de 2026.

USMNT avanza en la renovación de Mauricio Pochettino. | IMÁGENES vía Reuters

La etapa de Mauricio Pochettino al frente de la selección de Estados Unidos podría continuar hasta el próximo ciclo mundialista. Las conversaciones entre el entrenador argentino y la Federación de Fútbol de Estados Unidos avanzan por buen camino, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre la firma de un nuevo contrato.

Ambas partes mantienen negociaciones para prolongar el vínculo del técnico después del Mundial 2026, según lo comentó la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, quien asegura que las pláticas han progresado y que existe disposición tanto de Pochettino como de los dirigentes para alcanzar un acuerdo.

El contrato inicial del argentino concluyó después de la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá. Pochettino había asumido el cargo en septiembre de 2024, con el objetivo principal de preparar al USMNT para el torneo que el país organizó junto con sus vecinos de Concacaf. U.S. Soccer confirmó su nombramiento el 10 de septiembre de aquel año.

Estados Unidos terminó su participación en el Mundial 2026 en los octavos de final, después de caer 4-1 ante Bélgica. Antes de esa eliminación, el conjunto estadounidense superó la fase inicial y consiguió su primera victoria en una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002.

El nuevo acuerdo tendría una duración de cuatro años, por lo que Pochettino permanecería en el puesto durante el proceso rumbo al Mundial 2030, programado para disputarse principalmente en España, Portugal y Marruecos.

La negociación todavía no está cerrada. Sin embargo, el entrenador y U.S. Soccer se encuentran en las etapas finales, pero aún faltan aspectos contractuales por resolver. La posible renovación también daría continuidad a la planificación deportiva de Estados Unidos para los siguientes torneos. Entre los compromisos que afrontará el USMNT aparecen la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Oro 2027 y el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo de 2030. El calendario podría incluir, además, una nueva edición de la Copa América antes del siguiente Mundial.

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