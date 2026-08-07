Chucky Lozano sería Jugador Designado del Galaxy: cuánto ganaría y qué significa ese estatus en la MLS

El posible fichaje de Hirving Lozano con LA Galaxy pondría al mexicano entre las grandes estrellas de la MLS gracias al estatus de Jugador Designado

Hirving Lozano jugaría con el LA Galaxy | Orlando Ramirez | Getty Images vía AFP

La posible llegada de Hirving ‘Chucky’ Lozano al LA Galaxy como Jugador Designado promete convertirse en una de las operaciones más importantes de la MLS en 2026.

Este acercamiento con el atacante mexicano se da en plena pausa de la MLS debido a la Leagues Cup que se juega con nuevo formato y sedes. Más allá del impacto deportivo, el movimiento destaca por su compleja estructura financiera y por el estatus especial que recibiría el atacante mexicano.

De concretarse la negociación, Chucky Lozano no solo vestiría una de las camisetas más históricas de la liga, sino que además se colocaría entre los futbolistas mejor remunerados del campeonato, reforzando el proyecto del Galaxy sin comprometer el límite salarial que impone la Major League Soccer.

La operación también representa un cambio de escenario para el seleccionado mexicano. Después de perder protagonismo en San Diego FC por diferencias deportivas con el cuerpo técnico, el extremo tendría una nueva oportunidad en una franquicia acostumbrada a construir equipos alrededor de figuras internacionales.

¿Qué significa ser Jugador Designado en la MLS?

La figura del Jugador Designado nació en 2007 para permitir que los clubes contrataran futbolistas cuyo salario supera ampliamente el tope presupuestario de la liga.

Aunque el sueldo real del jugador puede ser multimillonario, solo una cantidad fija cuenta dentro del límite salarial del equipo; el resto es cubierto directamente por los propietarios de la franquicia. Cada club dispone de hasta tres plazas bajo esta modalidad.

Gracias a este esquema, el conjunto angelino puede sumar una estrella internacional sin desequilibrar la construcción del resto de su plantilla.

El salario que colocaría a Chucky entre las grandes figuras de la liga

De acuerdo con los datos de la Asociación de Jugadores de la MLS, Hirving Lozano mantendría un salario base anual de 6 millones de dólares, mientras que su compensación garantizada alcanzaría los 9.33 millones de dólares.

Lo que se conoce sobre el acuerdo con el LA Galaxy sostiene que el San Diego FC cubrirá una parte del salario del jugador, mientras que el club galáctico tomaría la responsabilidad del 100 por ciento del sueldo de Lozano en los años 2027 y 2028, si es que hace válida la opción de compra.

El impacto trasciende los números. La presencia del mexicano fortalecería el atractivo comercial del Galaxy en el mercado angelino, impulsando la venta de camisetas, el interés de patrocinadores y la conexión con una de las comunidades mexicanas más grandes de Estados Unidos.

El precedente de figuras como Javier Hernández, Giovani Dos Santos con el Galaxy y Carlos Vela con el LAFC, demuestra que un referente de la selección mexicana puede generar un efecto inmediato tanto dentro como fuera de la cancha.

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