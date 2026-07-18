Los Dodgers ganan el primer juego en Nueva York tras jonrón de Max Muncy

Los Angeles Dodgers y New York Yankees se juegan mucho más que el orgullo este fin de semana en el Yankee Stadium.

Max Muncy conectó el cuadrangular de la victoria | Caleb Bowlin/Getty Images/AFP

Con la segunda mitad de la campaña en marcha, ambas novenas buscan afianzar su liderato rumbo a la postemporada. Los Dodgers arribaron a Nueva York comandando el Oeste de la Nacional (62-36), mientras que los de casa intentan recortar distancia en el Este de la Americana (54-43), haciendo que cada entrada de esta serie tenga aroma a Serie Mundial.

El viernes se jugó el primero de la serie, un duelo de pitcheo que terminó a favor de los Dodgers por 2-1. Yankees tomó la delantera gracias a la velocidad del dominicano Jasson Domínguez, quien aprovechó un lanzamiento pasado para anotar en el cuarto episodio. Sin embargo, el abridor de los Dodgers, Roki Sasaki, contuvo a los locales, preparando el terreno para la remontada visitante.

El encuentro cambió en la séptima entrada, cuando el antesalista de los Dodgers, Max Muncy, quien ya le había mostrado su poderío a los Yankees en Los Angeles, conectó un cuadrangular de dos carreras al estelar Gerrit Cole. A partir de ahí, el bullpen angelino apretó el brazo. El cerrador Tanner Scott se encargó de colgar el cero en el noveno capítulo ante la presión de los fanáticos locales para apuntalar el triunfo de Los Ángeles.

El impacto de las estrellas latinas se sintió con fuerza en el diamante a nivel defensivo y estratégico:

Andy Pagés (Dodgers): El jardinero cubano fue clave al cortarle la respiración al Bronx con una espectacular atrapada deslizándose en el jardín central que le robó un hit cantado a Austin Wells.

El jardinero cubano fue clave al cortarle la respiración al Bronx con una espectacular atrapada deslizándose en el jardín central que le robó un hit cantado a Austin Wells. José Manuel Caballero (Yankees): El infielder panameño regaló la joya defensiva de la noche con un fildeo de alta escuela en las paradas cortas, girando sobre su propio eje para retirar a Kyle Tucker en la inicial.

El infielder panameño regaló la joya defensiva de la noche con un fildeo de alta escuela en las paradas cortas, girando sobre su propio eje para retirar a Kyle Tucker en la inicial. Jasson Domínguez (Yankees): Además de anotar la única carrera de su equipo, metió presión en la novena entrada con una línea sólida que amenazaba con empatar el duelo, pero que la defensa logró controlar sobre la raya. Esta vez “El Marciano” no pudo ser de otro planeta.

Si bien, esta serie reaviva el histórico espíritu festivo y latino de las aficiones de ambos equipos —heredado de leyendas como Fernando Valenzuela en la costa oeste o Bernie Williams en el Bronx—, la realidad es que hoy la historia se escribe strike a strike.

Sábado 18 de julio: Duelo de urgencias monticulares

Para el segundo de la serie, el manager de los Yankees, Aaron Boone, mandará a la lomita al zurdo Ryan Weathers (3-7, 4.15 ERA), a pesar de que arrastra una racha complicada tras haber permitido cuatro o más carreras limpias en varias de sus últimas aperturas, por lo que necesita ajustar su comando frente a la temible tanda alta de Los Ángeles.

Por los Dodgers abrirá el derecho Emmet Sheehan (4-6, 4.81 ERA), quien busca recuperar la consistencia luego de un mes de junio difícil donde su efectividad se elevó notablemente.

Con Aaron Judge fuera de circulación por lesión, los Yankees dependerán enormemente de la chispa del infielder dominicano Amed Rosario y el bateo oportuno del receptor venezolano Alí Sánchez para embasarse y castigar los envíos altos de Sheehan.

Domingo 19 de julio: Choque de colosos en el cierre

El cerrojazo dominical de la serie promete ser un auténtico manjar de pitcheo. Dave Roberts, manager de Los Dodgers, enviará a su as japonés Yoshinobu Yamamoto (9-6, 2.85 ERA), quien estuvo a punto del juego perfecto en junio pasado. Por su parte, la novena del Bronx responderá con el derecho Cam Schlittler (9-5, 2.05 ERA), la gran revelación de la temporada para los Yankees.

Yamamoto suele sufrir cuando los bateadores veloces le congestionan las almohadillas. José Manuel Caballero y Jasson Domínguez tendrán la misión de anotar temprano en la cuenta y forzar errores con su agresividad en las bases. En el dugout contrario, el cubano Andy Pagés intentará descifrar los pitcheos rompientes de Schlittler para comandar el ataque de los maderos azules.

Crisis por incendios afecta al deporte regional

El humo de incendios en Canadá y Minnesota elevó el Índice de Calidad del Aire (AQI) a niveles insalubres, obligando a la MLB a posponer el juego Pirates-Guardians y a la MLS el del Chicago Fire. El Yankee Stadium evitó la cancelación gracias a que un cambio de vientos reportado por el National Weather Service disipó la contaminación a tiempo.

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