Jornada 1 Apertura 2026 Liga MX: dónde ver Querétaro vs. América EN VIVO en EE. UU.

Las Águilas hacen su presentación oficial bajo las órdenes de Guillermo Almada visitando a los Gallos Blancos, en el cierre de la primera.

Se presenta el América de Almada / Claro Sports

El arranque del Apertura 2026 en la Liga MX reserva uno de sus duelos con mayor expectativa con el cruce entre Querétaro y América. Mientras la escuadra local pretende dar la gran campanada ante su público en el Estadio Corregidora, la plantilla azulcrema inicia un nuevo ciclo con la firme obligación de sumar sus primeros tres puntos.

Bajo la dirección del uruguayo Guillermo Almada, quien parece llegar con mentalidad renovada, el cuadro de Coapa inaugura una etapa de alta exigencia tras el exitoso paso de André Jardine. La prioridad del nuevo estratega consiste en imponer su sistema de presión alta en el debut ante Querétaro, lidiando de inmediato con la baja oficial de Jonathan dos Santos y el obligado descanso de sus seleccionados nacionales.

Por su parte, Querétaro—duodécimo el torneo pasado con 20 puntos—llega tras registrar siete bajas oficiales. Lejos del foco mediático y con el refuerzo paraguayo Enzo Giménez y la promesa Juan Martínez, los Gallos Blancos confían en La Corregidora para equilibrar el trámite y cortar la inercia negativa ante las Águilas, rival frente al que cayeron 1-2 en su último antecedente de marzo.

Este atractivo choque en territorio queretano contará con opciones de transmisión directa en Estados Unidos, así como todos los partidos de la Liga MX, permitiendo que las dos aficiones sigan el debut de sus equipos en esta temporada.

Horario de Querétaro vs. América en EE. UU.

Costa Este (ET): 11:10 p. m.

11:10 p. m. Tiempo del Centro (CT): 10:10 p. m.

10:10 p. m. Costa Pacífico (PT): 8:10 p. m.

Dónde ver Querétaro vs. América EN VIVO en EE. UU

Televisión por cable: TUDN USA

TUDN USA Streaming: Fubo

Con dos proyectos urgidos de arrancar con el pie derecho, el trámite en La Corregidora anticipa gran intensidad. Querétaro buscará capitalizar las facilidades de un rival en reestructuración, en tanto que América saldrá a demostrar por qué es el sinónimo de exigencia inmediata en el fútbol mexicano.

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