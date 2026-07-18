Tom Brady compara a Lionel Messi con Serena Williams antes de la final del Mundial

El exjugador de la NFL afirmó que la ética de trabajo de Williams fue una influencia positiva en su propia carrera profesional

Brady compara a Serena y Messi | EVRIM AYDIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP/REUTERS

Tom Brady destacó la trayectoria de Serena Williams y utilizó su carrera como referencia para hablar de Lionel Messi antes de la final de la Copa del Mundo 2026. El exjugador de la NFL señaló que ambos construyeron sus carreras a partir de la preparación, la disciplina y el cuidado físico.

Las declaraciones se produjeron durante un evento organizado por Fanatics en Nueva York. Brady, ganador de siete títulos de Super Bowl, habló sobre los factores que permiten a ciertos deportistas mantenerse durante varios años en la competencia y conservar un lugar entre las figuras de sus disciplinas.

Al referirse a Williams, el exquarterback explicó que su constancia en los entrenamientos y su compromiso con el tenis marcaron su recorrido profesional. También mencionó que la estadounidense desarrolló una comprensión del juego que la llevó a competir durante distintas etapas de su carrera.

“Ella tiene una ética de trabajo increíble, está muy comprometida con el deporte y cuidar su cuerpo. Con el tiempo solo llegó a ser, realmente es una genio del tenis y tener la oportunidad en todas nuestras vidas. Lo veremos el domingo con Leo Messi”, expresó Brady.

El exjugador de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers relacionó esas cualidades con el presente del capitán argentino. Messi disputará una nueva final mundialista después de encabezar el camino de Argentina hasta el partido por el campeonato.

Brady también reconoció que Serena Williams fue una de las deportistas que influyeron en su propia carrera. Ambos formaron parte de una generación que permaneció durante varios años en la competencia, lo que le permitió seguir de cerca la evolución de la tenista.

“Tienes que estar cerca para ver a alguien que es el mejor. Serena tenía mi edad, así que pude verla haciendo su carrera. Así que me dio muchas razones para seguir adelante y me encanta ser fan de ella”, añadió.

El exquarterback tiene 48 años, cuatro menos que Williams, y sostuvo que observar su recorrido le sirvió como referencia durante su etapa en la NFL. Para Brady, el desempeño de la tenista representa un ejemplo de cómo un atleta puede prolongar su trayectoria mediante la preparación y la adaptación.

Messi afrontará este domingo su tercera final de Copa del Mundo. Argentina enfrentará a España en el New York/New Jersey Stadium, donde el conjunto sudamericano buscará conservar el título conseguido en la edición anterior.

La comparación realizada por Brady colocó a Messi y Williams dentro de una misma conversación sobre permanencia y rendimiento. El estadounidense consideró que ambos representan casos de atletas que mantuvieron su presencia en la competencia durante varias etapas de sus carreras.

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