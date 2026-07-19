España vs Argentina: cuándo y dónde ver EN VIVO la gran final del Mundial 2026 en EE.UU.

El Mundial 2026 concluye este domingo 19 de julio en East Rutherford con un duelo inédito por el título.

España y Argentina se enfrentan en la Final 2026 | Claro Sports

España llega invicta tras vencer 2-0 a Francia en semifinales, mientras Argentina avanzó derrotando 2-1 a Inglaterra en la misma ronda. El histórico escenario, con capacidad para 82,500 espectadores, definirá al nuevo monarca global del fútbol en su edición número veintitrés.

Será además el primer enfrentamiento oficial en la historia entre Lionel Messi y Lamine Yamal, quienes tienen una anécdota imperdible cuando el español era tan solo un bebé. La selección española busca su segunda estrella tras la conseguida en 2010, mientras la albiceleste persigue su cuarto campeonato del mundo. Las probabilidades matemáticas de ganar el torneo se inclinan con un 58.2% para España y un 41.8% para Argentina.

¿A qué hora juega España vs Argentina en EE.UU.?

Los aficionados en los Estados Unidos podrán sintonizar el silbatazo inicial de la final en los siguientes horarios oficiales según su ubicación:

Costa Este (ET): 3:00 p. m.

3:00 p. m. Tiempo del Centro (CT): 2:00 p. m.

2:00 p. m. Costa Pacífico (PT): 12:00 p. m.

Dónde ver EN VIVO España vs Argentina en EE.UU.

La transmisión oficial en televisión y plataformas digitales estará disponible en todo el territorio estadounidense a través de las siguientes señales:

TV en inglés: FOX

FOX TV en español: Telemundo y Universo

Telemundo y Universo Streaming en inglés: FOX Sports y FOX One

FOX Sports y FOX One Streaming en español: Peacock

Por primera vez en los mundiales habrá un show de medio tiempo estilo Super Bowl. El espectáculo de 11 minutos, producido por Chris Martin, será encabezado por Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS, junto a Gustavo Dudamel, The New York Philharmonic y la Orquesta Simón Bolívar. La transmisión iniciará sobre las 3:50 p.m. ET por la extensión del descanso tradicional.

La ceremonia de clausura previa al partido iniciará a la 1:30 p.m. Este evento contará con la participación especial de estrellas como Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos ante el estadio repleto.

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