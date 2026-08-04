FC Cincinnati vs Pachuca, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 4 de agosto

No te pierdas las acciones de este emocionante partido desde la cancha del TQL Stadium de Cincinnati

Sigue en vivo el Cincinnati vs Pachuca. | Claro Sports

¡¡BUENAS TARDES!!

Sean todos ustedes bienvenidos al partido entre FC Cincinnati y Pachuca, con el que abren su participación en la Leagues Cup 2026, en duelo correspondiente a la Jornada 1 de la fase inicial. El encuentro se disputa en el TQL Stadium de Cincinnati, con el equipo de la MLS como local y los Tuzos en busca de iniciar con puntos su camino en el torneo binacional. La Leagues Cup 2026 reúne a clubes de la Liga MX y la MLS bajo un formato de fase inicial y eliminación directa. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el FC Cincinnati vs Pachuca y a qué hora juegan?

El partido entre FC Cincinnati y Pachuca se juega este martes 4 de agosto de 2026 en el TQL Stadium, en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Lo podrás ver en vivo en Apple TV, mediante el servicio MLS Season Pass, así como no te puedes perder las acciones en el Minuto a Minuto de Claro Sports.

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el FC Cincinnati vs Pachuca según la IA?

Los modelos de predicción y análisis estadístico de la IA colocan a FC Cincinnati como ligero favorito para quedarse con la victoria ante Pachuca en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, aunque anticipan un partido con margen reducido.

El conjunto de la MLS tiene una probabilidad de triunfo del 42.2%, mientras que Pachuca registra 32.8% y el empate aparece con 25%. El marcador más probable es un 2-1 a favor de FC Cincinnati.

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