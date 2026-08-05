Charlotte FC vs Pumas, en vivo: el partido se encuentra retrasado por lluvia

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Charlotte FC vs Pumas, según la IA?

El pronóstico apunta a un encuentro cerrado por la localía de Charlotte y el momento que atraviesa Pumas. Los estadounidenses aparecen con una ligera ventaja en los sitios de apuestas, donde su triunfo se paga en +116, mientras la victoria universitaria se encuentra en +194 y el empate en +285.

Pumas llega con mayor ritmo competitivo tras sus dos victorias consecutivas en la Liga MX, pero deberá controlar los espacios que Charlotte suele generar por las bandas. El equipo de Solari tendrá que apoyarse en la experiencia de Keylor Navas y en la movilidad de Antuna, Córdova y Morales para encontrar opciones de gol.

Charlotte buscará tomar la iniciativa con el respaldo de su afición y utilizar la velocidad de sus atacantes para poner a prueba a la defensa mexicana. Sin embargo, su derrota reciente ante Chicago Fire dejó señales de espacios en la zona baja que Pumas puede aprovechar.

Pronóstico de la IA: empate 1-1, con posibilidades de que el encuentro se defina por una acción a balón parado o un error en la salida. El desempeño reciente de Pumas equilibra la condición de local que favorece a Charlotte en las cuotas previas.