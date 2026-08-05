Charlotte FC vs Pumas, en vivo: el partido se encuentra retrasado por lluvia
Arranca la actividad de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026, torneo celebrado entre equipos de la Liga MX y la MLS de los Estados Unidos
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Charlotte FC vs Pumas, según la IA?
El pronóstico apunta a un encuentro cerrado por la localía de Charlotte y el momento que atraviesa Pumas. Los estadounidenses aparecen con una ligera ventaja en los sitios de apuestas, donde su triunfo se paga en +116, mientras la victoria universitaria se encuentra en +194 y el empate en +285.
Pumas llega con mayor ritmo competitivo tras sus dos victorias consecutivas en la Liga MX, pero deberá controlar los espacios que Charlotte suele generar por las bandas. El equipo de Solari tendrá que apoyarse en la experiencia de Keylor Navas y en la movilidad de Antuna, Córdova y Morales para encontrar opciones de gol.
Charlotte buscará tomar la iniciativa con el respaldo de su afición y utilizar la velocidad de sus atacantes para poner a prueba a la defensa mexicana. Sin embargo, su derrota reciente ante Chicago Fire dejó señales de espacios en la zona baja que Pumas puede aprovechar.
Pronóstico de la IA: empate 1-1, con posibilidades de que el encuentro se defina por una acción a balón parado o un error en la salida. El desempeño reciente de Pumas equilibra la condición de local que favorece a Charlotte en las cuotas previas.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Charlotte FC vs Pumas
Charlotte podría mantener la base utilizada en sus compromisos recientes de la MLS. Dean Smith tendría a Kristijan Kahlina en la portería y apostaría por un frente de ataque encabezado por Pep Biel, Liel Abada e Idan Toklomati.
Alineación probable de Charlotte FC: Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo; Luca de la Torre, Djibril Diani, Ashley Westwood; Pep Biel, Liel Abada e Idan Toklomati.
Pumas, bajo la dirección de Esteban Solari, podría conservar el equipo que enlazó triunfos frente a Toluca y FC Juárez. Keylor Navas ocuparía el arco, mientras Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho integrarían el ataque.
Alineación probable de Pumas: Keylor Navas; Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Sebastián Córdova, Pedro Vite, Rodrigo López, Víctor Arteaga; Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Charlotte FC vs Pumas y a qué hora juegan?
El encuentro entre Charlotte FC y Pumas se disputará este martes 4 de agosto de 2026, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
La transmisión estará disponible mediante Apple TV, mientras que en México también podrá verse por Imagen Televisión. Claro Sports tendrá el seguimiento del encuentro con su minuto a minuto, donde se podrán consultar las acciones, anotaciones y cambios durante el partido.
Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Bank of America Stadium
Transmisión: Apple TV e Imagen Televisión
¡Bienvenidos a la fiesta de la Leagues Cup!
Buenas tardes damas y caballeros. Charlotte FC y Pumas abrirán su participación en la Leagues Cup 2026 con un duelo que pondrá frente a frente a un club de la MLS y a uno de los equipos que mejor inició el Apertura 2026. El conjunto universitario llegará con dos victorias consecutivas en la Liga MX, mientras el equipo de Carolina del Norte buscará aprovechar la localía para comenzar con tres puntos.
El partido también marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones. Pumas intentará trasladar al torneo regional el funcionamiento mostrado ante Toluca y FC Juárez, mientras Charlotte buscará recuperarse de su derrota frente a Chicago Fire. Sigue las mejores acciones, las alineaciones, goles, jugadas y el resultado desde el Bank of America Stadium solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.