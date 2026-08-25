¡Una guerrera! Mayelli Flores terminó su pelea con una fractura y sin rendirse: “El dolor era insoportable”

La ex campeona mundial mexicana contó a Claro Sports cómo enfrentó a Melissa Mortensen con una lesión desde el cuarto round

Por Juan Carlos Castellanos

La boxeadora mexicana Mayelli Flores confirmó a Claro Sports que enfrentó su más reciente combate con una fractura en la mandíbula, una lesión que sufrió durante la pelea ante la danesa Melissa Mortensen por el título supergallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). A pesar del problema físico, la hidalguense completó los 10 rounds del compromiso, aunque el resultado final no fue el que esperaba.

Flores demostró una vez más su resistencia dentro del ring durante la función celebrada en Temecula, California, donde buscaba recuperar la corona de las 122 libras de la AMB. La mexicana incluso logró mandar a la lona a Mortensen en el segundo asalto, pero los jueces determinaron una decisión dividida a favor de la peleadora europea.

La ex campeona mundial explicó que la lesión llegó desde el cuarto episodio, después de recibir una derecha de la danesa, golpe que modificó por completo la estrategia que tenía preparada junto a su equipo.

“Sabíamos que Melissa tenía una derecha fuerte, más que fuerte con precisión y obviamente ahí nos alcanzó y luego, luego sentí en ese momento que sí era fractura o algo, porque el dolor era insoportable”, explicó Flores en entrevista con Claro Sports.

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Mayelli Flores cambió su estrategia tras la lesión

La pugilista mexicana detalló que, después de sentir la fractura, tuvo que modificar la manera en la que estaba desarrollando el combate. Junto a su equipo decidió priorizar la defensa para evitar recibir más impactos directos en la zona afectada.

“Sin embargo, con la buena comunicación con Tanke decidimos llevar nuestra estrategia, cubriéndonos en todo momento y a base de eso cambiamos la estrategia totalmente de la pelea para recibir el menor golpe o impacto posible”, relató.

Flores señaló que, tras regresar a la Ciudad de México el mismo sábado de la pelea, comenzó con los estudios médicos correspondientes para conocer la gravedad exacta de la lesión y definir los siguientes pasos en su recuperación.

“Ya nos estamos atendiendo aquí en la Ciudad de México, nos regresamos el mismo sábado y ahorita justamente estamos esperando indicaciones del doctor”, comentó.

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La boxeadora agregó que el siguiente paso dependerá de la valoración del especialista y de los estudios que se realicen.

“Porque dependiendo de eso, lo que nos indique el especialista, ya mandarnos las tomografías y ya el día que procede”, explicó.

Una derrota que no borra la actuación de Flores

Aunque el resultado no terminó a su favor, Mayelli Flores dejó una muestra de determinación al mantenerse en el combate después de la lesión. La mexicana buscaba recuperar el campeonato supergallo de la AMB y tuvo momentos importantes ante Mortensen, incluida la caída que provocó en el segundo round.

Sin embargo, la puntuación de los jueces terminó favoreciendo a la peleadora danesa, quien se llevó el triunfo por decisión dividida en una pelea marcada por la resistencia de ambas boxeadoras.

Ahora, Flores espera el diagnóstico definitivo para conocer el tiempo de recuperación y planificar su regreso al ring. La mexicana dejó claro que su objetivo permanece intacto: volver a competir por un campeonato mundial y continuar su trayectoria dentro del boxeo profesional.

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