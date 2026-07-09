¿Cómo se definirá la plaza que sustituya al Municipal Liberia en la Liga de Costa Rica y qué equipos serían?

La Federación optó por definir el criterio en la cancha, respetando el mérito deportivo de quienes estuvieron más cerca de la máxima categoría.

Municipal Liberia, sancionado en Costa Rica | @ADMLiberia

La Primera División de Costa Rica afrontará la temporada 2026-27 con un cupo pendiente por resolver. La salida administrativa de Municipal Liberia dejó un vacío en el campeonato que la Federación debió atender mediante una solución excepcional, distinta a los mecanismos habituales de ascenso.

El caso generó expectativa entre los clubes de la Liga de Ascenso, ya que no todos los equipos tenían opción de pelear por el cupo. La Federación optó por definir el criterio en la cancha, respetando el mérito deportivo de quienes estuvieron más cerca de la máxima categoría durante la temporada anterior.

¿Qué equipos podrían cubrir la plaza del Municipal Liberia en la primera división de la UNAFUT y por qué?

El Comité Ejecutivo de la Federación determinó que Guadalupe FC y Escorpiones FC son los clubes con mayor derecho deportivo para aspirar al cupo disponible. La elección no fue arbitraria: Guadalupe FC había perdido su categoría por la vía deportiva en la temporada anterior, mientras que Escorpiones FC finalizó como el mejor equipo de la Liga de Ascenso sin conseguir el ascenso directo. Ambos clubes, según el ente rector, mantienen el vínculo competitivo más próximo con la élite del fútbol tico.

¿A ida y vuelta o un solo partido? Así se definirá al décimo equipo de la UNAFUT

A diferencia de otros procesos de ascenso, en este caso no habrá series de ida y vuelta. El organismo confirmó que el desempate se resolverá en un único encuentro, disputado en una sede neutral. La fecha y el estadio todavía no fueron revelados, aunque se espera que la Federación entregue esos detalles en los próximos días.

¿Por qué la Federación Costarricense de Fútbol descendió de categoría al Municipal Liberia?

El trasfondo de esta situación va más allá de un simple trámite administrativo. El club guanacasteco atraviesa una crisis institucional luego de que su presidente, Wilder Eusse, fuera detenido en el marco de una investigación internacional en la que intervienen la DEA, el OIJ y el Ministerio Público de Costa Rica, vinculada a un pedido de extradición por presuntos delitos de narcotráfico.

A raíz de ese episodio, la dirigencia del club confirmó que Eusse dejó de ejercer como presidente y representante legal de la entidad mientras avanza la causa judicial en su contra. Ese contexto se sumó a las irregularidades detectadas por el Comité de Licencias en la documentación administrativa y financiera del club, lo que terminó por dejarlo sin la habilitación necesaria para competir en Primera División.

¿Municipal Liberia jugará en la segunda división o aún falta que sea oficial?

Aunque el club quedó fuera de la elite, todavía conserva la opción de disputar la Segunda División. Para lograrlo deberá iniciar un nuevo trámite de licencia y demostrar que cumple con las condiciones que la Federación establece para ese nivel de competencia.

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